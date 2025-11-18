UNIDEHC expone en Cataluña las violaciones del gobierno a DDHH

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vocero y abogado de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Rudy Joya, expuso en Cataluña las violaciones del gobierno de Nayib Bukele a los Derechos Humanos en El Salvador.

Joya participó en el evento denominado “Mesa Redonda hablando sobre la situación social, política y de derechos humanos de El Salvador”, organizado por el Comité Oscar Romero de Barcelona y otras organizaciones sociales y religiosas de Cataluña, España.

En la actividad se visibilizó la realidad de El Salvador, así como las graves vulneraciones de Derechos Humanos a causa de las políticas negligentes del gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, principalmente el régimen de excepción que ya lleva tres años y medio y ha dejado miles de personas capturadas sin ningún vínculo con pandillas.

“Expusimos el trabajo organizativo social y político que se realiza en el país para enfrentar al régimen autoritario de Bukele, que reprime con sus políticas públicas a las clases sociales más vulnerables, cada caso que hemos documentado es prueba de dichos abusos que exponemos a la comunidad internacional”, expresó UNIDEHC.

Asimismo, denunció las problemáticas que tienen gobiernos fascistas y autoritarios como el presidente “inconstitucional” Nayib Bukele, quien ejerce deterioro del Estado de Derecho, y con políticas de represión, disfrazado de «Seguridad Pública» limita derechos de la población vulnerable, para beneficiar a clases políticas y empresariales.

Según UNIDEHC, desde la llegada del presidente Bukele se ha consolidado una dictadura, retrocesos democráticos, falta de institucionalidad y legalidad, así como miles de violaciones de Derechos Humanos, en El Salvador se vive una resistencia de las organizaciones que se están poniendo al frente en esta oposición de las políticas del régimen de Bukele.

En el evento se tuvo la participación de otros ponentes de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y de Miguel Montenegro, director de La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador; así como delegados y directores del Ayuntamiento de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Diputación de Barcelona, Fondo Catalan de Cooperación y el Instituto Catalan Internacional para La Paz.

Actualmente, los abogados de UNIDEHC, Ivana Cruz y Rudy Joya están exiliados en España debido a la persecución y criminalización del gobierno salvadoreño a quienes se atreven a defender derechos, y decir la verdad frente a las graves violaciones que a diario se cometen en el país.

