El Salvador: Deuda pública imparable

César Villalona

30 de agosto de 2025

Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, la deuda pública aumentó en $1,427 millones, de $32,137 a $33,564 millones. El mayor aumento se dio en julio, por un monto de casi $560 millones. Esos datos están en la página web del Banco Central de Reserva.

En mayo de 2019 la deuda pública, acumulada durante 30 años y seis gobiernos, era de $19,241 millones. En ese período creció en un promedio anual de $641 millones. Desde junio de 2019 gobierna Nayib Bukele y en 6 años y dos meses la deuda aumentó en $14,323 millones, lo que da un promedio anual de $2,310 millones.

El aumento de la deuda no fuera un problema si la misma se mantuviera en un margen aceptable y si ayudara a mejorar las condiciones de vida de la población. Pero ese no es el caso desde 2019, pues la relación deuda PIB aumentó de 76% ese año a 90% hoy, lo que obligó al Gobierno a firmar con el FMI un programa de ajuste fiscal. Además, entre 2019 y 2023 los hogares pobres aumentaron del 22.8% al 27.3% del total, según las encuestas de hogares de esos años. No hay datos oficiales de 2024 ni de 2025.

La deuda seguirá creciendo, pues en los primeros ocho meses de este año la Asamblea Legislativa aprobó préstamos por $1,735.7 millones. Muchos de esos recursos no han sido desembolsados, pero cuando se hagan los desembolsos la deuda aumentará. Además, como las AFP le están prestando al Estado alrededor de $55 millones por mes, en lo que queda de año prestarán otros $275 millones.

La deuda con el fondo de pensiones ya se acerca a los $11,000 millones, más del doble de como estaba en mayo de 2019. Como desde 2023 el Estado no paga amortización ni intereses por dicha deuda, la cuenta solidaria de quienes cotizan en las AFP se está acabando. El Gobierno dice que comenzará a pagar a partir de 2027, lo que significa que ese año tendrá que conseguir más de $800 millones, subiendo impuestos o con más deuda.

