Comunidad afectada por el conflicto armado conmemora el Día de la Víctima de Desaparición Forzada 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica de El Salvador realizó un acto ecuménico en el Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el Parque Cuscatlán.

David Ortiz, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), señaló que la desaparición forzada de personas «ha sido y es una práctica represiva y sistemática implementada en toda América Latina por Gobiernos militares y dictatoriales».

Ejemplificó que en el Conflicto Armado está práctica era recurrente, por ello existen muchos desaparecidos de civiles durante la guerra civil que concluyó en 1992 con la firma de los acuerdos de paz.

Los familiares que tienen a una persona desaparecida o asesinada en el conflicto armado salvadoreño o en el período reciente, colocaron una vela en el acto ecuménico y dijeron sus nombres.