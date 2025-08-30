Página de inicio » Nacionales » Pedaleada hasta el Bicentenario para salvar El Espino 

Pedaleada hasta el Bicentenario para salvar El Espino 

30 agosto, 2025

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento ciudadano «Todos Somos El Espino» , se reunió este sábado en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador para realizar una pedaleada hasta el Parque Bicentenario y pedir que no se construya el nuevo CIFCO en una parte de la Finca El Espino.

Es de recordar que el Gobierno y la Asamblea Legislativa avalaron que en una parte de la Finca El Espino se construya el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) ya que dicha institución no tenía sede luego que se adoptará el Hospital El Salvador.

Esta mañana, un grupo de ciudadanos realizaron una pedaleada que salió desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en dirección al parque bicentenario.

Jackeline Henríquez, del Movimiento Todos Somos El Espino, señaló que la pedaleada por El Espino es un llamado a la protección del bosque, ya que en estos momentos está en riesgo.

Jonathan Méndez, también del movimiento ciudadano, señaló que El Espino alberga más de 1200 especies animales, que incluyen aves y anfibios en peligro de extinción. Su destrucción provocaría extinciones y además, la destrucción de árboles. «Ellos no tienen voz pero nosotros sí, por eso es que estamos hoy aquí».

