El COES y la necedad de no revelar el listado completo que va a Lima

Por: Rolando Alvarenga

Apesar de solicitar en reiteradas ocasiones el listado completo de la delegación salvadoreña que asistirá a los Juegos Panamericanos Lima 2019, el COES se niega a revelarlo y lo mantiene como “secreto de Estado”.

Recientemente, este Comité reveló a los medios los nombres de los casi sesenta atletas, y sus deportes, que van a Lima, pero no entregó el listado completo que comprende delegados, entrenadores, jueces-árbitros, periodistas, gerentes, “gerentas perfumadas” y menos quién o quiénes pagarán los gastos que no cubrirá la ODEPA.

Aunque sean una ONG -con aspiraciones de recibir algún día ayuda estatal-, el Comité debe soltar este tipo de información, ya que se trata de un contingente que competirá a nombre de El Salvador y no es un “éxodo pirata”. Al respecto, hace varios años, una selección mayor de fútbol se presentó en Zimbawe, en nombre de El Salvador, pero después estalló el escándalo y la denuncia que era una “selección pirata” lucrándose del azul y blanco.

Eso sí, yo que no me chupo el dedo, creo que aquí hay gato encerrado y tiene que ver con que, a la hora de “x juegos”, aparecen en el extranjero y en el contingente salvadoreño amistades recomendadas y acreditadas con gafetes o credenciales para El Salvador. Y si soy mal pensando, no es mi culpa, para qué niegan la información.

Tengo en mis archivos fotográficos al hijo del “Máximo Turista Olímpico” luciendo su credencial en los Panamericanos de Toronto 2015, sin tener nada que ver con un atleta de alta competencia. ¿Qué tal eso? Y también se supo que en Toronto ciertas personas que nunca fueron vistas en El Salvador, aparecieron acreditadas. ¿Y entonces?, ¿se puede deducir que es un modus operandi tradicional o un “abuso olímpico” y siempre terminan llenando el formulario allá? ¡Lo sano y saludable es confrontar aquí!