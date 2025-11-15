Dos conductores ebrios provocan accidentes de tránsito

Compartir

En Soyapango y Olocuilta

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por conducir en estado de ebriedad y provocar accidentes de tránsito en distintos puntos del país, según informó la institución policial esta mañana.

Nelson Alberto Aguilar, de nacionalidad hondureña, manejaba una rastra cuando colisionó contra un vehículo sobre la calle antigua a Tonacatepeque, en las cercanías de la urbanización La Coruña, en Soyapango, San Salvador Este. Tras el impacto, Aguilar huyó del lugar sin hacerse responsable por los daños ocasionados.

Fue localizado posteriormente sobre la carretera de Oro, donde se le practicó la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado de 230 grados de alcohol, muy por encima del límite permitido.

En otro hecho, Wilfredo Antonio Sánchez Vásquez fue detenido en el kilómetro 22 ½ de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste. Sánchez ocasionó un accidente en el que una persona resultó lesionada. La prueba de alcoholemia indicó que tenía 88 grados de alcohol en su organismo.

Ambos conductores enfrentarán cargos por conducción peligrosa y deberán responder ante la justicia por los delitos cometidos.

