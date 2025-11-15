Página de inicio » Nacionales » PNC captura a dos personas que transportaban droga 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informa que en el Centro Urbano Monserrat en San Salvador Centro, capturaron a César Giovanni Cerón Catacho, de 30 años; y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, de 31, a quienes se les incautó varias porciones de marihuana.

La pareja se conducía en un automóvil cuando fueron intervenidos por un equipo policial, informó la PNC en sus redes sociales.

Según la corporación policial, droga fue trasladada al Laboratorio de Análisis Científico para determinar su valor monetario.

Ambos sujetos serán remitidos por posesión y tenencia con fines de tráfico de drogas.

