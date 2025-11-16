Página de inicio » Nacionales » Bomberos sofoca incendio en bodega de motocicletas en Soyapango 

Bomberos sofoca incendio en bodega de motocicletas en Soyapango 

Redacción Nacionales 15 noviembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Bomberos sofoca incendio en bodega de motocicletas en Soyapango  327 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Cuerpo de Bomberos sofocó incendio estructural está tarde en una bodega de motocicletas ubicada en el km 5 ½ del bulevar del Ejército, Soyapango, San Salvador Este.

El hecho ocurrió en una bodega ubicada sobre el carril que va hacia al oriente luego de un centro comercial y una gasolinera de la zona.

Personal de Bomberos ejecuta maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación.

Según las autoridades, no hay víctimas por el siniestro, solamente daños materiales.

A las 5 con 14 minutos, elementos de bomberos informó que la Emergencia fue totalmente controlada; «no hay riesgo de propagación. Nuestro personal continúa con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados de fuego».

