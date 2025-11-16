Bomberos sofoca incendio en bodega de motocicletas en Soyapango 

Redacción Nacionales

El Cuerpo de Bomberos sofocó incendio estructural está tarde en una bodega de motocicletas ubicada en el km 5 ½ del bulevar del Ejército, Soyapango, San Salvador Este.

El hecho ocurrió en una bodega ubicada sobre el carril que va hacia al oriente luego de un centro comercial y una gasolinera de la zona.

Personal de Bomberos ejecuta maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación.

Según las autoridades, no hay víctimas por el siniestro, solamente daños materiales.

A las 5 con 14 minutos, elementos de bomberos informó que la Emergencia fue totalmente controlada; «no hay riesgo de propagación. Nuestro personal continúa con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados de fuego».