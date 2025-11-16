UCA recuerda a sus mártires jesuitas y dos colaboradoras

Compartir

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recordó a sus seis sacerdote jesuitas y dos colaboradoras esta noche en una procesión de farolitos y vigilia.

“Este día el pueblo se toma el campus de la universidad”, reflexionó Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social, quien participa en las actividades del XXXVI aniversario de los mártires de la UCA.

Serrano sostuvo que hubieron muchas personas que se unieron a esta conmemoración para recordar el legado que dejaron los padres y las 2 colaboradoras.

Jóvenes estudiantes y colaboradores de la UCA elaboraron alfombras como parte de la conmemoración del XXXVI aniversario de los mártires de la UCA.

Durante el acto cultural, se mostraron las imágenes de los mártires Jesuitas y de los sacerdotes recién fallecidos Rafael de Sivatre y José María Tojeira.

Este año marca el 36 aniversario del brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en el campus de la UCA, perpetrado el 16 de noviembre de 1989. Fue uno de los momentos más oscuros de la guerra civil salvadoreña, cuando el ejército salvadoreño, bajo las órdenes de altos mandos, ejecutó este crimen de lesa humanidad.

Los padres: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, Joaquín López fueron conocidos su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la injusticia social.

