CONADESA realiza foro para diseñar Plan Multisectorial de Salud

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) realizó un foro-taller para construir un Plan Nacional Multisectorial de Salud. En el taller participaron diversas asociaciones de médicos y sindicatos del sector público que expusieron la situación de salud y reflexionar sobre la misma.

Al respecto, el Dr. e integrante de CONADESA, Rafael Aguirre, señaló que esta coordinadora nace de la preocupación en el sistema de salud público con respecto al deterioro y precarización incentivada por un “modelo neoliberal” que busca convertir a la salud en una mercancía.

En el foro participaron diversas organizaciones para documentar las precariedades en el sistema de salud, una de estas es la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesa), su representante, Evelyn Martínez dijo que lo que buscan al integrarse a CONADESA es visibilizar su situación y hacer un llamado al MINSAL para atenderlos.

Martínez señaló que los pacientes con insuficiencia renal tienen que esperar hasta siete meses para sus consultas. “Nosotros lo que pedimos es que no nos violen nuestros derechos. Queremos una calidad de vida, ya que estamos en una etapa terminal. Por lo menos, mantenernos estables con nuestros medicamentos al día, pero qué triste es llegar al seguro social, pasar la consulta que antes la teníamos cada tres meses, se nos pasó a cuatro meses. Ahora la cita nos las está dejando cada siete meses porque no tenemos un nefrólogo que nos pueda atender”.

Martínez sostuvo que “se ha recargado bastante las consultas externas por falta de los nefrólogos”, de hecho, un rotativo informó esta semana que solo hay 70 nefrólogos para 52 mil pacientes renales en El Salvador. Además de ello, en algunos centros de salud, informó Martínez, las mismas enfermeras han tenido que comprar algunos insumos para realizarle el tratamiento al paciente.

En ese marco, las organizaciones realizaron el foro para construir el Plan Nacional Multisectorial de Salud; el objetivo, según explicó el Dr. Aguirre es diseñar las políticas de salud para poderlo presentar ante el gobierno y ante la población.

“El Salvador no es un Call Center”

Sobre la aplicación «Doctor SV», lanzada por el Gobierno el pasado jueves, Aguirre informó que «es un relanzamiento de lo que ya teníamos. El ISSS tiene más de 15 años de estar trabajando en telemedicina, no es algo nuevo. El plus es con respecto a la Inteligencia artificial, pero aún está en desarrollo”, añadió Aguirre.

A juicio de Aguirre, no se puede poner la esperanza en algo “que ya veníamos practicando”. La realidad en el sistema de salud, explicó el profesional, es el incremento de la diabetes, de la presión arterial, de enfermedades renales y de todos los procesos de salud”.

