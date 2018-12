Digitalización es un “hito histórico”, afirma titular de la SIGET

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) Blanca Coto dijo ayer que la implementación de la televisión digital constituye un “hito histórico” para el país y tiene que ver con el liderazgo del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, quien se planteó ese objetivo.

“Marca un antes y un después en la historia de la televisión. Hoy los salvadoreños y las salvadoreñas somos testigos de un paso al frente, un paso importante en la historia de la televisión en nuestro país. Ahora colocamos lo que sería el equivalente a la primera piedra”, manifestó Coto en entrevista con canal 10.

El encendido digital comenzó este viernes con el canal 10 del Estado y territorialmente dio inicio en el municipio de Mejicanos, San Salvador. Paulatinamente el resto de canales privados, así como los demás municipios del país, se irán incorporando al nuevo sistema.

Coto dijo que la señal es totalmente gratis y las familias de bajos recursos no tendrán que pagar por la nueva calidad de la transmisión y que el Estado beneficiará a quienes no puedan adquirir los aparatos que se necesitan para decodificar la señal. Según la funcionaria, el 65 % de televisores en el mercado nacional ya tienen el estándar japonés-brasileño con el que funcionará la televisión digital nacional. Añadió, además, que se prohibirá, mediante normativa legal, la importación de aparatos de televisión desfasados que no se puedan adaptar al nuevo sistema.

Coto dijo que habrá una campaña de información dirigida a la población para explicar todo el proceso, el cual llevará alrededor de tres años su implementación completa en todo el territorio nacional.

Adriana Valle, directora de canal 10, manifestó que entre las ventajas de la nueva televisión digital se encuentra el incremento de canales a disposición de la población. Para el caso, canal 10 tendrá tres frecuencias para ampliar su oferta de contenido. Además, los canales digitales se podrán ver en los dispositivos telefónicos en movimiento y a través de señal abierta.

“Va haber una oferta televisiva mucho más amplia para la gente, vamos a tener más variedad de contenidos, pero también puede dinamizar mucho la industria de la televisión y la industria de la producción audiovisual”, destacó Valle.

Mejor definición, sonido envolvente y mayor calidad de la imagen, además de su conexión con el sistema nacional de alertas emitido por el Ministerio de Gobernación, son otras de las nuevas ventajas de la digitalización, dijo la funcionaria.