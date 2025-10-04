Desde enero comenzaron las modificaciones al presupuesto, dice Cesia Rivas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Cesia Rivas, espera que el presupuesto 2026 sea “transparente” y que lo vertido por el ministro en referencia a que está completamente financiado, sea una verdad, ya que, en la práctica, ha sido todo lo contrario.

Rivas sostuvo que el análisis que se haga en la Comisión de Hacienda, paro lo cual tiene que comparecer los ministros, estos puedan justificar sus presupuestos asignados.

“Llama la atención que según las declaraciones del ministerio de Hacienda (Jerson Posada), una vez más iba a ser un presupuesto sin brecha, sin deuda, cuando en realidad no ha sido así. Podíamos ver cómo una vez más, así como el año pasado, es un presupuesto lleno de promesas destinadas a romperse”, comentó la diputada suplente del partido VAMOS.

La legisladora hacía referencia a que el año pasado, el Ministerio de Hacienda sostuvo que el presupuesto para 2025 iba a estar completamente financiado, es decir, no se iba a necesitar de préstamos para su ejecución. Sin embargo, este año se han aprobado varios préstamos algunos de los cuales se han destinado para gasto corriente.

Hasta el mes de agosto de este 2025 la Asamblea Legislativa ha aprobado once de trece contratos de préstamos recibidos, por un valor de mil millones 585 mil dólares.

A menudo, también, la Asamblea Legislativa ha reformas al presupuesto, para diferentes instituciones del Estado, y en la mayoría de veces asignan refuerzos presupuestarios provenientes de préstamos.

“En la práctica hemos visto cómo a partir de enero comienzan ya las modificaciones al presupuesto y ellos pueden decir, (que) -se ha aumentado un porcentaje-, pero en la realidad la ejecución, es la que manda, es otra historia”, comentó Rivas en declaraciones a los medios.

En ese sentido, lo que se espera del presupuesto 2026 es “transparencia, cumplimiento de la ley y que sobre todo dejen de mentirle a la gente respecto a ese tema de la deuda”.

Rivas sostuvo que solo este año, han pasado más de tres préstamos “que indican que van también para gasto corriente”.

La legisladora suplente de Vamos, Cesia Rivas, enfatizó que el presupuesto general de la Nación “es donde se reflejan las prioridades de un gobierno para la inversión; vemos cómo una vez más en Defensa se le aumenta, según las declaraciones del ministro”.

El presupuesto de Seguridad y Defensa asciende a $1,037.2 millones, un incremento de 14.8 % respecto al votado para 2025, el cual fue de $903.4 millones. Aunque la cifra desglosada no es pública, porque el anteproyecto de Presupuesto 2026 aún no es público, se prevé que la Fuerza Armada tenga un aumento para el próximo año.

“Eso es un poco ilógico, ¿no? porque se está diciendo que este es un país seguro, pero se le sigue aumentando a la Defensa versus a Educación que según las declaraciones y el actual presupuesto vemos una disminución que va a más de $15 millones”, puntualizó Rivas.

