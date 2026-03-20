VAMOS no participará en elecciones presidenciales de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas informó que, como partido, no participarán en las elecciones presidenciales de 2027, pues sería legitimar una elección “claramente inconstitucional”. Rivas, en el programa de entrevista “Pulso Ciudadano”, se refirió al proceso interno que lleva el partido de cara a las elecciones de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el anuncio para que los partidos políticos convoquen a sus elecciones internas antes del 7 de abril. En ese sentido, Rivas informó que su partido lo hará este 20 de marzo.

VAMOS participará en los 14 departamentos del país en Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, pero no lo hará en las presidenciales. “La máxima autoridad del partido, que es la Asamblea Nacional, decidió participar solamente en la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales”, dijo.

Agregó que la valoración sobre la no participación en la elección presidencial, a nivel de base “y de todos aquellos que somos autoridades del partido”, responde al hecho de que “no podíamos legitimar una elección que claramente es inconstitucional”.

Es de contextualizar que el partido Nuevas Ideas reformó en la Asamblea Legislativa la Constitución de la República, con el objetivo de habilitar la reelección presidencial indefinida; además, recortó el periodo presidencial actual para finalizar en 2027, por lo que la eventual candidatura de Nayib Bukele sería ilegal.

Sobre el tema interno del partido, Rivas enfatizó que se tiene un “gran reto” porque “nos enfrentaremos a unas internas y una campaña venidera con el tema económico y logístico”; esto, debido a que será la primera elección en la que participarán en una elección a nivel nacional, ya que VAMOS va a participar no solamente en cinco departamentos, como en 2024. “Pero, hoy, es un gran reto”, dijo.

Sobre la motivación de participar en los 14 departamentos, Rivas dijo que se debe “a la gente”, ya que fue la misma ciudadanía quien les pidió presencia en el territorio por ser considerados como una alternativa.

“Como partido hemos trabajado desde hace tiempo sobre la logística que esto conlleva, porque hemos hecho un llamado a nivel nacional para aquellos hombres y mujeres de bien que quieran participar y hacer política en El Salvador y que lo hagan a través del proyecto VAMOS”, comentó.

La Comisión Electoral Permanente del partido VAMOS es la máxima autoridad en todo el tema electoral y será esta entidad partidaria la que decidirá qué candidatos llevarán. “La voz de nuestra base es no llevar a exfuncionarios”, informó Rivas.

Para financiar las candidaturas de los 14 departamentos, se realizará tal y como se hizo en 2024, con el financiamiento de los ciudadanos, “no hay donaciones que superen los miles, sino donaciones que van desde los $50 a los $300; mucha gente que dona en especies y existe mucho voluntario”.

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