Gato Encerrado se traslada a Costa Rica por persecución del GOES

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Revista Gato Encerrado informó este viernes que cierra sus operaciones administrativas y financieras en El Salvador, y traslada su personería jurídica hacia Costa Rica, tras persecución y ataques del GOES, luego que éste creara «mecanismos y leyes que buscan cerrar el espacio cívico y silenciar las voces disidentes», manifestó en el editorial.

“El Salvador está, de nuevo, bajo dictadura. Ya es notorio que el Gobierno de Nayib Bukele ha resucitado la instrumentalización de las instituciones del Estado para su beneficio personal y la persecución política de aquellos que no se alinean a sus intereses y a los de su clan”, comentó la revista.

La persecución está dirigida, según Gato Encerrado, a comunidades pobres, ambientalistas, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y cualquiera que piense distinto a la narrativa oficialista.

El medio salvadoreño, nacido en 2014, planteó que el Gobierno ha creado “mecanismos y leyes que buscan cerrar el espacio cívico y silenciar las voces disidentes”. Es en ese contexto de persecución, ciberespionaje y ataques al periodismo independiente que “Gato Encerrado decidió cerrar sus operaciones administrativas y financieras en El Salvador”.

Gato Encerrado señaló que “es imposible existir jurídicamente en un país que no respeta la libertad de prensa ni el debido proceso y que tiene los tres poderes del Estado concentrados en una sola persona que modifica la Constitución de la República a conveniencia”.

Es de destacar que Bukele controla el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la FGR. Su partido, Nuevas Ideas, ha modificado la Constitución para “avalar” la reelección presidencial indefinida pese a estar prohibida por la misma Carta Magna.

“Hemos cerrado nuestra oficina en El Salvador, pero no hemos renunciado a nuestro oficio de seguir investigando y fiscalizando al poder. La naturaleza de Gato Encerrado es resistir y adaptarse para seguir haciendo periodismo, incluso, en los contextos más hostiles”, remarcó la revista.

Ahora, desde el exilio, el medio seguirá con la denuncia de los abusos del poder “en contra de los más vulnerables y contando las historias que los poderosos quieren esconder en El Salvador y la región centroamericana”.

El exilio “es tan solo el inicio de un nuevo capítulo en el periodismo que hacemos”, señaló el medio que dijo aceptar los desafíos y los retos que se le presentarán para mantener “la calidad periodística”.

Gato Encerrado concluyó que “las dictaduras (…) pueden perseguir y expulsar a quienes se atreven a denunciar la arbitrariedad, corrupción y violaciones a derechos humanos, pero, no pueden callar la verdad. Gato Encerrado no está dispuesto a guardar silencio, por eso desde el exilio será una voz que no va a titubear”.

La revista se une a FOCOS y El Faro, quienes también trasladaron sus operaciones a Costa Rica, tras el incremento de la percusión a los medios de comunicación por parte del Gobierno. De hecho, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró hasta junio de 2025 el desplazamiento forzado de 43 periodistas salvadoreños, por razones de acoso y miedo a ser detenidos.

