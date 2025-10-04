FEDECACES Inaugura Convención de Mujeres 2025: “Mujeres que inspiran”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con la presencia de mujeres representantes de las cooperativas que forman parte de la Red FEDECACES y delegadas internacionales arrancó este viernes 3 de octubre la Convención Internacional de la Mujer: “Mujeres que inspiran”.

Este evento se desarrollará durante dos días en el hotel Hilton, en el marco del 10° aniversario de la Convención, que tiene la visión del cooperativismo solidario, con énfasis en la superación de la mujer.

El encuentro cobra mayor importancia al conmemorarse el 25 aniversario de la Fundación Asesores para el Desarrollo y coincidir con el año Internacional de la Cooperativas.

Con esta Convención, la Red de Cooperativas FEDECACES se pone a la vanguardia “fortaleciendo el carácter de las mujeres cooperativistas, a través de conferencias enfocadas en temas de: liderazgo, manejo de la voz y ser feliz con el propósito de inspirar a otros y materializar oportunidades de crecimiento personal y laboral”.

Sobre las disertantes en este evento “las ponencias magistrales que nos van a impulsar para mejorar nuestras vidas. En estos 10 años hemos sido testigos de que muchas mujeres han logrado transformar sus vidas”, dijo Claudia Juárez, Directora Ejecutiva de la Fundación Asesores para el Desarrollo.

“Es un evento significativo, y de importancia para las transformaciones de las mujeres”, añadió Juárez, durante la inauguración del evento.

“Las mujeres inspiran, son quienes generan un impacto positivo en la sociedad a través de sus acciones y logros, son mujeres potenciadoras de un mundo mejor”, dijo por su parte, Héctor Córdova, Gerente Gestión y Dirección Estratégica y presidente del Consejo de Administración de Seguros Futuros, en el acto inaugural del evento.

El ejecutivo destacó la importancia y compromiso del trabajo que desempeñan las cooperativas a escala mundial, razón por la cual Naciones Unidas les reconoce como fuente generadora de desarrollo.

Además, subrayó que las mujeres son eje fundamental de ese desarrollo, por lo cual la Red de Cooperativas FEDECACES desde 2008 impulsa la política de Equidad de Género, reconociendo el valor y aporte de las mujeres.

Esta Convención Internacional de Mujeres es una realidad gracias al apoyo incondicional de Seguros Futuro y Coop Protege.

