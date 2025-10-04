Ministerio de Educación prohíbe “lenguaje inclusivo” en los centros educativos públicos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La ministra de Educación, Karla Trigueros prohibió, a través de un Memorándum, el lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país.

El Memorándum N° 22-2025 fue dirigido a directores de staff, directores departamentales de educación, personal técnico administrativo, Juntas de la Carrera Docente, Tribunal de la Carrera Docente, Tribunal Calificador de la Carrera Docente, directores y docentes de centros educativos a escala nacional.

“En todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado, queda prohibido el uso del denominado ´lenguaje inclusivo´, para fin de consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”, señaló la ministra en sus redes sociales.

La funcionaria sostuvo que las palabras como «amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs» o cualquier otra “deformación lingüística” que aluda “a la ideología de género” no será admitida “por ninguna circunstancia”.

“Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”, comentó Karla Trigueros en su red social X.

El presidente de la República, Nayib Bukele también se refirió al tema a través de sus redes sociales. “Desde hoy (jueves) queda prohibido el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, dijo.

Trigueros sostuvo que, de esta manera, “se garantiza el buen uso de nuestro idioma y se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

La medida se debe aplicar, “con carácter obligatorio a nivel nacional, en los materiales, contenidos y libros que deriven de esta cartera de Estado. También, aplica para comunicaciones formales como circulares, administrativas, correspondencia”, informó la funcionaria.

“Se solicita a todo el personal que labora en el MINEDUCYT velar por el estricto cumplimiento de este lineamiento en todo documento y mensaje oficial emitido”, instó la ministra.

En febrero del año 2024, el anterior ministro de Educación, José Mauricio Pineda anunció en X, que todo uso de la ideología de género había sido retirado de las escuelas públicas; esto, luego que Bukele hablara sobre el tema en Estados Unidos. Este cambio se da luego de aplicar algunos códigos o reglamentos dentro de las escuelas, como corte de cabello adecuado, uniformes limpios, identificación del C.E. y normas de cortesía.

