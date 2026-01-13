Deporte cubano por soberanía y autodeterminación de Venezuela

Compartir

La Habana/Prensa Latina

Autoridades y trabajadores del Instituto Cubano de Deportes (Inder) reclamaron aquí la defensa de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, ante la agresión sufrida la semana pasada por el Gobierno de Estados Unidos.

El director general de Educación Física y Deporte para Todos en la entidad, José Cedeño, denunció la escalada de violencia norteamericana en la nación bolivariana, donde más de 45 mil cooperantes cubanos en esa esfera han prestado servicios desde inicios de este siglo.

Sin dudas es un intento de destruir a la Revolución Bolivariana y apoderarse de los recursos naturales. Por eso ratificamos nuestra solidaridad, dijo tras recordar a los 32 cubanos que perdieron la vida durante la acción armada de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero.

Asimismo, el secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el Inder, Antonio William Suárez, condenó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en violación de todos los protocolos internacionales.

En tanto, la secretaria general del Buró Sindical, Lázara Pérez, alzó su voz para censurar el hostigamiento, la provocación y el genocidio promovidos por la administración de Donald Trump, con el objetivo se socavar los esfuerzos de integración regional.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Inder, Osvaldo Vento, y otros funcionarios del organismo deportivo cubano.

