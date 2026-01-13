El tema de Venezuela puede aumentar el precio de todo: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, señaló en su acustumbrada conferencia de prensa semanal, que el mundo se encuentra en un contexto “muy peligroso”, ya que el imperio, lo dirige “un loco” que ha sido criticado por la población mundial.

Manuel “el chino” Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hizo referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y a la invasión que hizo a Venezuela hace un poco más de una semana donde bombardeó la capital y a “secuestró” a su presidente Nicolás Maduro.

“No se trata únicamente del tema de la agresión a Venezuela, del secuestro de Nicolás Maduro, se trata de un proceso imperial que hay que ponerle cuidado como ciudadanos del mundo que amamos la paz. Estados Unidos en su sueño imperialista está reviviendo y matizando de peor manera la doctrina Monroe”, señaló Flores.

Dicha doctrina es una política exterior estadounidense, enunciada por James Monroe en 1823, que declaraba que cualquier intervención europea en América sería vista como una agresión hacia Estados Unidos; bajo el lema «América para los americanos», buscando impedir la colonización europea y consolidar el hemisferio occidental como una esfera de influencia estadounidense.

“Esa política de lo que habla, es del empoderamiento y apropiación de los recursos de América Latina para Estados Unidos. No le importa de qué manera, ya lo han dicho las autoridades nuevas de Estados Unidos, -por la fuerza, es nuestro patio trasero- y por supuesto que desde ese momento comenzaron a colocar títeres como gobernantes en América Latina, lo que le facilitó a Estados Unidos robar los recursos: oro, petróleo, coltán, incluyendo tierras”, planteó Flores.

Sobre la invasión de Estados Unidos a Venezuela, Manuel Flores señaló que “es un tema que nos atañe a todos porque puede aumentar el precio del combustible y puede aumentar el precio de todo”.

Critica postura de El Salvador

Flores criticó la postura de El Salvador en la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que defendió los planes de Trump. Flores lo catalogó como “una vergüenza”.

“Nuestro país, como parte de las estructuras mundiales, debe darse cuenta de que no podemos continuar con una política de esa naturaleza, respaldando gobernantes antimigrantes, xenófobos, locos. No puede nuestro país arrodillarse, porque nosotros como pueblo salvadoreño tenemos voz, tenemos voz”, añadió Flores.

El dirigente político enfatizó que Estados Unidos “no es dueño del mundo”, como lo hacen ver. “Donald Trump puede decir lo que quiera, puede bombardear lo que quiera y puede declararse incluso hasta el presidente interino de Venezuela como lo ha hecho, es loco; él dice que no necesita de los tratados internacionales; China ya le acaba de recordar que le tiene varias deudas pendientes que pagar a China”.

Acuerdos de Paz

Este 16 de enero, se cumplen 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, por lo que Manuel Flores señaló que como FMLN celebrarán el Día, ya que fue “un momento que marcó la historia de El Salvador, que algunos quieren ignorar, pero que esos que quieren ignorar los Acuerdos de Paz están en esos puestos producto de los Acuerdos de Paz”, dijo Flores en referencia a Nayib Bukele y a los diputados de Nuevas Ideas que llegaron al poder, producto de una naciente democracia.

“Muchos de ellos levantando el puño izquierdo, celebrando por décadas los Acuerdos de Paz. Ahí están, en la plaza, en los parques, luciendo con un gran orgullo los colores benditos del FMLN”, recordó Flores.

Muchos de los diputados del oficialismo, iniciaron su carrera política en el FMLN o en ARENA, algunos otros, son hijos de ex alcaldes de estos partidos políticos.

