Claudia Ortiz pide profundizar sobre responsables de permisos de construcción en Ciudad Marsella

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que se debe ir al fondo del asunto sobre el tema de los permisos de construcción en Ciudad Marsella II, que el pasado fin de semana se inundó parte de la residencial y afectó a decenas de familias.

La legisladora lamentó la situación de las familias afectadas en Ciudad Marsella luego de las lluvias que cayeron en territorio nacional el pasado fin de semana inundara varias residencias.

Es de contextualizar que las lluvias registradas la noche del sábado 10 de enero provocaron severas inundaciones en la residencial Ciudad Marsella 2, ubicada sobre la carretera a San Juan Opico, en La Libertad Centro, lo que dejó al menos 20 viviendas afectadas. La emergencia evidenció obras inconclusas y deficiencias en el sistema de drenaje, lo que llevó al Gobierno a suspender permisos y pagos a la empresa constructora responsable: Salazar Romero, además de anunciar censos técnicos y la reparación total de los daños.

Desde entonces, la opinión pública ha cuestionado sobre el otorgamiento de permisos de construcción por parte de las autoridades correspondientes; en este caso del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda. Aunque fue el propio presidente Nayib Bukele ordenó a esos ministerios levantar todo tipo de obstáculos y que se dieron los permisos ambientales de inmediato para las obras de construcción, pue el país perdería millones de dólares en inversiones.

En el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, la diputada Ortiz enfatizó ese tema “¿Qué pasó con esos permisos en una zona donde podía pasar este tipo de situaciones como las de la noche del sábado?, hay que ir más profundo e indagar sobre la responsabilidad de la institución que dio un permiso de construcción o cualquier otro tipo de permiso en el marco de esa misma construcción que generó esto”, planteó Ortiz.

Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, citado por Ortiz, uno de sus “grandes logros” es dar más permisos (de construcción) que antes. “Ahí es donde se pone complicado porque se pone por encima del interés general, el abrir las autorizaciones para que ciertos sectores económicos puedan desarrollar su actividad libremente, pero pueden pasar este tipo de cosas ¿qué hay que hacer para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir?”.

La legisladora enfatizó la vulnerabilidad que el país sufre en las zonas urbanas, las cuales “son cada vez más fuertes” y “preocupa en el sentido que los fenómenos climáticos, es decir, los inviernos serán más fuertes y devastadores si no tomamos medidas. Las medidas que hace esta administración para proteger a la población de este tipo de fenómenos, solo son reactivas, es hacer un show, pero no protege a largo plazo a la población”.

Claudia Ortiz también se refirió sobre la alta demanda de viviendas por parte de los salvadoreños, donde incluso pagan una cantidad alta por alquilarlas o por el crédito y eso afecta a su economía familiar, aunado al ya alto costo de la vida.

“El alto costo de la vida ha estado ocurriendo desde el año 2020-2021, que se ha ido viendo una tendencia clara en ir en aumento los precios en alimentos, viviendas, servicios básicos y todas las encuestas lo dicen desde hace varios años; que el tema económico lo que ahoga y desespera a los salvadoreños”, comentó Ortiz durante la entrevista con Julio Villagrán.

A la vez, la diputada cuestionó el alto endeudamiento del Estado y sigue sin resolver este tema. “Estamos ante un estado que no resuelve, no combate la pobreza y no le genera una mejor calidad de vida (…) hay un gran endeudamiento de este gobierno similar a la de los últimos 20 años (…) las condiciones de la vida han disminuido considerablemente, esa deuda con el gobierno debe servir para mejorar la calidad de vida”.

La funcionaria concluyó que el problema es que el Gobierno se endeuda y dice que es para algo bueno y necesario, para proyectos, “pero qué pasa cuando estos se ejecutan y hay baja ejecución de los fondos o se van en una gran cantidad de situaciones irregulares que no permiten que el dinero se use de la mejor manera”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...