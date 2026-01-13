Sheinbaum conversa con Trump sobre seguridad con respeto a soberanías

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que sostuvo una muy buena conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de temas como la seguridad con respeto a las soberanías.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, afirmó la dignataria.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social X, la jefa del Ejecutivo recalcó que la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados.

Sheinbaum mencionó el viernes pasado la posibilidad de hablar con Trump “para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones”, luego de que el republicano declarara en días recientes que atacaría por tierra a los cárteles de la droga.

Los comentarios del magnate ocurrieron casi una semana después de la agresión de Washington contra Venezuela en una operación durante la cual secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo llevó a territorio norteamericano para juzgarlo por supuestos cargos de narcoterrorismo.

Tras el ataque militar, Sheinbaum compartió en redes sociales el comunicado emitido por la Cancillería de México, en el cual su Gobierno condenó las acciones ejecutadas por Washington, una posición que este país manifestó igualmente en foros internacionales.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la mandataria ha reiterado que la soberanía y la independencia de México no están a negociación y ha sostenido que la relación con Estados Unidos se basa en el diálogo, la colaboración y la coordinación, sin subordinación ni intervención.

El republicano ha dicho en varias ocasiones que los cárteles de la droga supuestamente “gobiernan” este país latinoamericano y ha propuesto un aparente “apoyo” con fuerzas militares a México para combatir al crimen organizado.

Sin embargo, la gobernante ha sido clara al rechazar tal posibilidad y subrayar que en territorio de esta nación solo operarán sus propios efectivos.

La estrategia nacional de seguridad implementada por el Gobierno de Sheinbaum muestra resultados palpables: 40 mil 735 detenidos por delitos de alto impacto y 318 toneladas de droga y 21 mil armas incautadas desde octubre de 2024 hasta diciembre último.

Estas operaciones permitieron una disminución del 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en este país durante los primeros 15 meses de la actual administración, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

