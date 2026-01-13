Compartir

La Habana/Prensa Latina

El presidente Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que Cuba siempre ha tenido la disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos estadounidenses, pero por ahora sólo existen contactos técnicos en el ámbito migratorio.

El mandatario hizo las declaraciones en su cuenta de X, a raíz de afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un presunto contacto con las autoridades de Cuba, algo que la prensa de la isla ya había calificado de especulaciones. “No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, escribió literalmente en su cuenta de la red social el presidente cubano.

Díaz-Canel dijo que la disposición al diálogo incluye a la actual administración de la Casa Blanca “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

El jefe de Estado recordó que el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, quienes están allí empujados por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano.

El mensaje precisa que estos cubanos en suelo norteamericano “son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”.

Igualmente, el presidente de la nación caribeña mencionó la existencia de Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente.

Al mismo tiempo, manifestó el convencimiento demostrado en la historia de que “las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”.

Las afirmaciones del también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba este lunes, ocurren luego de un fin de semana donde hubo declaraciones firmes de la isla en su defensa y en respuesta a amenazas lanzadas desde Washington.

