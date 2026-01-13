Empresa CYEEMSAL irrumpe con maquinaria comunidad San Francisco Angulo

Compartir

“Los representantes de la empresa CYEEMSAL querían una reunión a puerta cerrada, solo con la junta directiva sin la participación de la comunidad”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mientras representantes de las comunidades afectadas por la construcción del relleno sanitario en apoyo del Movimiento por la defensa de la Tierra de Tecoluca y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), se manifestaban en la Asociación de Municipios de Los Nonualcos, la empresa CYEEMSAL irrumpió con maquinaria pesada la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente.

En un inicio, los representantes de la empresa CYEEMSAL se presentaron como personal de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, después presionaron a los directivos de la ADESCO de la comunidad San Francisco Angulo, para una reunión, pero sin la presencia del resto de habitantes afectados, lo cual provocó tensiones entre los residentes de la zona.

“En lo que estuvimos en la entrega de documentación en la Asociación de Municipios de Los Nonualcos, se hicieron presentes personeros de la empresa haciéndose pasar como de la fiscalía, venían en vehículos con placas nacionales y también vehículo de la empresa CYEEMSAL, que son quienes han iniciado las labores de destrucción del bosque sin presentar los permisos previos ni consulta ciudadana o comunitaria”, denunció Fermín Meléndez, habitante de las comunidades afectadas y presidente de MILPA El Salvador.

Meléndez dijo que la comunidad al percatarse de la situación, casi el 100% de los habitantes se reunieron para mostrarle a los representantes de la empresa el no rotundo al proyecto del relleno sanitario en San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, debido a las afectaciones ambientales, económicas y culturales.

Desde el 23 de diciembre la empresa CYEEMSAL ha hecho presión para ingresar a la comunidad con más maquinaria pesada, pero la población se ha organizado y durante las noches hacen vigilias para evitar destrucción del bosque y los recursos de la zona.

René Alfaro, representante de la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, explicó que presentaron a la Asociación de Municipios Los Nonualcos un escrito de rechazo a la construcción del relleno sanitario que pretenden construir en las zonas sin ninguna consulta ciudadana ni permisos ambientales.

“Exigimos retiren la maquinaria que ya está destruyendo la zona, y que la empresa se retire también de la comunidad, que dejen descansar a la gente y no las acosen, exigirle a la Asociación de los Nonualcos que cese en su decisión de construir un relleno sanitario en la zona de San Francisco Angulo y comunidades aledañas, ya que es un proyecto no compatible por el hecho de que es una zona muy rica ambiental, cultural e históricamente”, reafirmó Alfaro.

César Cañas, representante del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, dijo que el relleno sanitario en San Francisco Angulo es un proyecto inconsulto, que desde el año 2018 la Asociación de Municipios de los Nonualcos pretende desarrollar en una zona de alto valor ambiental, histórico y cultural.

Recalcó que es una zona con vegetación diversa, está el río El Salamar, río de Ángulo, la Quebrada del Obraque, variedad de árboles centenarios, y especies animales como venados colas blancas, tipos de aves y animales rastreros, pero además es una zona que ha sufrido en carne propia los efectos adversos de la dictadura militar.

En esa zona se dieron al menos dos masacres en el año 1981, por lo cual se tiene evidencia de que en la zona hay osamentas de personas que fueron enterradas durante el tiempo del conflicto armado. Existe una línea legal, ética y moral que definió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018, cuando emitió medidas cautelares.

Las medidas cautelares establecen que la Asociación de los Nonualcos debe abstenerse de desarrollar todo tipo de obra física, ya sea con la ocupación de maquinaria pesada o manualmente, además, sugiere que debe buscar una zona compatible con ese tipo de proyectos, porque en el lugar hay al menos cinco comunidades y es habitable por 400 familias.

“El problema de la basura es complicado, pero hay formas de cómo darle manejo, depende de políticas de Estado, por ejemplo, toda la basura orgánica se puede reciclar o hacer abono para que los campesinos tengan disponible para sus cultivos; se puede prohibir el uso de plástico de un solo uso”, indicó Cañas.

Tanto las comunidades como el Movimiento por la defensa de la Tierra de Tecoluca y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigieron el cese inmediato de la terracería y deforestación destinadas a la instalación de un botadero de basura en la comunidad San Francisco Angulo, por causar graves daños a los bienes naturales del territorio, suelos, fuentes de agua, biodiversidad y condiciones de vida comunitaria.

Las organizaciones de defensa de los bienes ambientales denunciaron que el proyecto se pretende ejecutar sin consulta a la población, sin información pública suficiente y sin garantías ambientales verificables, vulnerando las medidas cautelares emitidas por la PDDH en 2018, afectando el equilibrio ecológico del territorio y lesionando los derechos humanos fundamentales de las personas que habitan y trabajan en la zona.

El movimiento comunitario y popular ha optado por las vías organizativas, jurídicas y pacíficas exigiendo que se respete el derecho colectivo a un medio ambiente sano y a un territorio libre de destrucción.

Ante la Asociación de Municipios de Los Nonualcos se reclama que adopten medidas inmediatas orientadas a detener las acciones que generan daño ambiental a la comunidad, garantizar procesos de evaluación ambiental transparentes y participativos, escuchar y respetar la voz de la población directamente afectada y asumir responsabilidades institucionales conforme a la ley.

Una de las principales peticiones de las comunidades afectadas es, diseñar e implementar una política de gestión integral y sostenible de desechos sólidos basada en la separación, el reciclaje y la reutilización, con participación comunitaria y garantías ambientales verificables.

“La defensa del territorio es una obligación ética y social frente a un modelo de desarrollo que, en nombre del progreso, continúa sacrificando comunidades, ecosistemas y futuro; las autoridades correspondientes deben actuar con responsabilidad, legalidad y respeto a la vida”, expresó el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca.

Entre tanto, el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria destacó que han llevado a cabo 23 vigilias en solidaridad, con la causa de la defensa de la Madre Tierra, los bosques, montañas, lagos y playas.

“Este basurero también constituye un atentado contra la vida del pueblo y de las nuevas generaciones, nos solidarizamos con la comunidad San Francisco Angulo y admiramos su lucha inclaudicable porque resistir frente a las élites económicas, en este momento también es defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño”, sostuvo Gloria Anaya, del Colectivo Herbert Anaya.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...