Cripta recuerda que las madres que sufren, no están solas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador recordó al Santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Romero, quien en el quinto domingo de pascua, en 1979, felicitó a las madres y recordó que no están solas en el camino de la vida para alcanzar la gracia del Señor.

Las madres que sufren y que están sufriendo como María al pie de la cruz, «sepan que no están solas, la Iglesia está con ustedes, no por subversión, no por torcidas intenciones, sino por el mensaje que hoy hemos escuchado en la misma palabra de Dios, por amor», Manifestó María Teresa Alfaro, una de los rostros de la comunidad de la Cripta.

Según Alfaro, Monseñor Romero explicaba que el amor es la señal que dejó Cristo. «Yo quiero decirles a todos ustedes hermanos presentes en la catedral, que aun cuando se nos callaran todos los medios de comunicación social, siempre quedará un gran micrófono en el mundo, el de la iglesia».

María Teresa Alfaro expuso que en tiempos de San Pablo y Bernabé, no existían radios ni periódicos. Pero San Pablo iba sembrando comunidades cristianas y ellas hablaban. «La madre es como ese sacramento del amor de Dios».

María Teresa señaló que, en la reflexión de Monseñor Romero, en las pascuas, él decía que muchas madres «están sufriendo así como María a los pies de la cruz allá en el calvario».

«Dice él, tantas madres que están sufriendo por sus hijos desaparecidos, por sus hijos presos, por sus hijos torturados. Y ahora vemos ese mismo sufrimiento de tanta familia, de tanta mamá que no sabe el paradero de su hijo, no sabe las condiciones de salud, de alimentación por las que están pasando, solo saben que están detenidos», destacó María Teresa Alfaro en referencia a los tiempos actuales donde las desapariciones forzadas están al día y en su mayoría son ejecutadas por el Gobierno de Nayib Bukele.

De hecho, María Teresa remarcó que en esta semana se ha escuchado de madres que denuncian que sus hijas privadas de libertad, muchas están siendo ultrajadas, violentadas en los centros de reclusión, y no hay ningún derecho para poderlas ver y dar asistencia.

«Hoy nos trasladamos a ese pensamiento de Monseñor Romero y oramos por todas las madres que tienen ese sufrimiento por sus hijos, por sus hijas. Pedimos por ellos, pedimos por las madres que sufren por sus hijos enfermos, prisioneros, torturados. Nos unimos a esa gran intención en este quinto domingo de Pascua, por las madres que sufren», enlistó María Teresa Alfaro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...