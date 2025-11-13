CONADESA entrega carta al MINSAL para entablar diálogo

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) entregó hoy una carta al Ministerio de Salud donde expuso las deficiencias que existen en el sistema público de salud; pidieron entablar una mesa de diálogo con el ministro, Francisco Alabi.

Silvia Navarrete, una de las voceras de CONADESA, pidió al funcionario de salud “soluciones ante los problemas que se han venido dando en el sistema de salud”. Tales como, el desabastecimiento “crónico” de medicamentos e insumos en unidades de salud, hospitales nacionales con consecuencias directas sobre tratamientos de la población usuaria del servicio de salud pública.

La deficiente gestión en la programación y atención de consultas que genera saturación, cancelaciones y demoras incompatibles con la atención oportuna. El irrespeto a las recomendaciones técnicas y éticas de las personas profesionales de la salud, cuyas advertencias sobre carencias y riesgos asistenciales son ignoradas y castigadas administrativamente.

Otro de la problemática, es el cierre o la reducción de servicios esenciales en centros y unidades de salud sin consulta con las comunidades afectadas.

Fue el pasado 20 de octubre que la Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) realizó su presentación oficial ante la opinión pública. Son más de 50 organizaciones que conforman esta Coordinadora que dicen estar en contra del deterioro del sistema de salud por parte del actual gobierno.

El objetivo de entablar una mesa de diálogo es para mejorar el sistema nacional de salud “que en este momento se encuentra totalmente deteriorado y en riesgo de ser privatizado”.

CONADESA también ha presentado escritos a otras instituciones como la Presidencia de la República, a la Dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a la Asamblea Legislativa (esta última se negó a recibirla), a fin de estudiar la Ley antes mencionada y para establecer un diálogo.

