Donald Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno en EE.UU.

Compartir

TeleSUR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país norteamericano.

«Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar«, declaró el mandatario estadounidense al estampar su firma en el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja con 222 votos a favor y 209 en contra.

El Senado y luego el Congreso acordaron el presupuesto que garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales que se agotará el 30 de enero del próximo año a medianoche.

Hacia ese plazo podrán reanudarse las conversaciones sobre el cierre del Gobierno si el Congreso no acuerda un presupuesto pleno antes de finalizar el año fiscal.

La iniciativa contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en la frontera con México.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...