RT Mundial regresa con una bachata romántica “Hecha pa mi”

13 noviembre, 2025

El artista Dominicano consolida su incursión en el género de sentimientos con un tema que promete conquistar las listas de reproducción y los corazones de sus seguidores.

El reconocido artista Dominicano RT Mundial sorprende a la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Hecha pa mi». Este tema muestra una faceta más romántica y versátil del intérprete.

Producida por el productor Ideólogo, «Hecha pa mi» y bajo el sello de «Fontanillas Company Studio» se distingue por su melodía cautivadora y una lírica que narra una historia de amor y devoción. La canción busca evocar la esencia de la bachata tradicional.

“Este proyecto lo puse en manos de Dios y lo comparto con todos ustedes. Es una nueva experiencia, un nuevo reto, y una bendición poder seguir creciendo junto a mi público”, comentó el artista.

El lanzamiento de «Hecha pa mi» no solo refuerza el talento y versatilidad de RT Mundial, sino que también subraya su compromiso con la difusión de la cultura musical de su país. Con este sencillo, el artista se posiciona como una de las voces más prometedoras dentro del movimiento de la música urbana.

«Hecha pa mi» ya está disponible en todas las plataformas digitales y puedes buscarlo en: Facebook: Rt Mundial . Instagram: @rtmundialoficial. TikTok: @rtmundial. YouTube: RT Mundial.

