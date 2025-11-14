Surinam humilla a El Salvador 4 por 0 y elimina las aspiraciones del mundial 2026

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatio

La Selección Nacional de El Salvador se despidió oficialmente de la Copa del Mundo 2026 tras ser vapuleado por Surinam 4 por 0 en Paramaribo.

La primera clara la tuvo los surinameses a los 27 minutos, luego de una serie de toques en el lado izquierdo del terreno de juego, Tjaronn Cherry dentro el área de Mario González, dejó ir la zurda al estilo de media volea y pegó en el travesaño superior.

Sin embargo, los sudamericanos no se quedaron con el grito en la boca, siguieron presionando sobre el equipo salvadoreño que ya había bajado la intensidad y cedió parte de su terreno de juego. Los errores individuales también dieron el balón a los rivales que metían cada vez más profundidad.

Uno de esos errores permitió que Surinam se adelantara en el marcador. Al minuto 41, Jairo Henríquez controlaba el balón en media cancha bajo la marca de un rival, cuando el árbitro jamaiquino Oshane Nation señaló una falta. Henríquez creyó que era a favor de El Salvador, detuvo la pelota y siguió corriendo para que otro cobrara; sin embargo, la infracción benefició a Surinam, que ejecutó rápidamente hasta el área, donde Tjaronn Cherry ya esperaba. Julio Sibrián intentó cortar la acción y terminó cometiendo penal. Cherry lo transformó en gol y Surinam se fue tranquilo a los vestidores.

Sobre los 74’, el equipo azul y blanco parecía que tenía mayor presencia, pero Surinam se fue colectivamente y logró el segundo gol en los tacos de Richonell Margaret. Luego Adán Clímaco intentó despejar pero rebotó en las piernas de un surinamés y cayó a Magaret que no tuvo la marca de Ronald Gómez. El tercer gol cayó apenas dos minutos después, por el mismo jugador, Richonell Margaret.

Sobre los 83´, Surinam marcó el cuarto bajo los tacos del recién ingresado, Dhoraso Klas, tras un centro de izquierda de Jay- Roy Grot. Esta derrota de El Salvador fue la cuarta consecutiva, que la inició precisamente Surinam en el Cuscatlán, luego Panamá y Guatemala. Con este resultado, El Salvador queda oficialmente eliminada de este proceso eliminatorio.

El martes 18 de noviembre, El Salvador viajará a Panamá para cerrar su participación en este proceso eliminatorio y Surinam viajará a Guatemala.

