Solo queda un cupo disponible en la Conmebol rumbo al Mundial 2026

Compartir

Asunción/Prensa Latina

Con la clasificación de Colombia, Uruguay y Paraguay solo queda hoy por definir el representante de la Conmebol para la repesca intercontinental rumbo al próximo mundial de fútbol.

En la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas se completaron los seis clasificados directos por esa región para la cita del orbe de 2026, la primera en la historia que contará con 48 selecciones.

Los últimos cupos asignados se suman al vigente monarca mundial y líder en la clasificación de la Conmebol, Argentina, además de Brasil y Ecuador, tríada de selecciones con pasajes asegurados desde fechas anteriores.

El combinado de Paraguay certificó su regreso a los mundiales desde Sudáfrica 2010, tras igualar a cero con Ecuador, un resultado que animó al presidente de la nación a decretar feriado este viernes para celebrarlo.

La selección de Uruguay y Colombia definieron sus respectivos boletos al Mundial de 2026 con victorias por 3-0 sobre Perú y Bolivia, respectivamente, en la penúltima jornada.

El próximo 9 de septiembre se jugará la última fecha con par de duelos acaparando reflectores mediáticos: Venezuela-Colombia y Bolivia-Brasil.

Los morochos ocupan actualmente el séptimo lugar en el ordenamiento sudamericano con 18 puntos, uno más que los bolivianos, y entre ambos se decidirá el asistente por la región al partido de repesca.

Para el Mundial con asiento en México, Estados Unidos y Canadá, además de los anfitriones y los sudamericanos tienen asegurados también sus cupos Japón Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...