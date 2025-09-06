El Salvador vive su momento en el fútbol

San Salvador/Prensa Latina

El Salvador vive su momento hoy luego de la victoria de la selección de fútbol, la selecta, sobre su similar de Guatemala, en un encuentro que despertó pasiones.

Un ambiente de alegría reina en la capital salvadoreña tras el resultado 1-0 alcanzado la víspera por el equipo que dirige el colombiano Hernán “El Bolillo” Gómez, criticado por medios guatemaltecos por la estrategia de juego desarrollada.

Gómez destacó en rueda de prensa que el equipo aprovechó la ocasión de gol generada tras un tiro de esquina de Nathan Ordaz, que resultó en el gol del delantero Harold Osorio. Negó que la azulita desarrollara una estrategia de juego brusco.

Con este resultado los cuscatlecos toman el primer lugar del grupo A tras ser el único equipo en registrar victoria ya que, Panamá empató de visita ante Surinam.

En las calles, en centros de trabajo y en hospitales, por ejemplo, es tema de conversación el resultado y muchos expresan estar alegres con la selección que luchará por llegar al próximo mundial.

Tal como se presagiaba, el partido fue muy disputado con una Guatemala siempre atacando, pero sin lograr concretar el gol y un portero salvadoreño, Mario González, que se vistió de heroe al parar varios disparos que buscaban las redes.

Las cinco tarjetas amarillas en el primer tiempo fueron signos de que el choque fue disputado y muy físico, tres de ellas para los azules y dos para los chapines.

El futbol es deporte nacional en el Pulgarcito de las Américas y la victoria de anoche avivó las esperanzas de ganar en boleto en estas eliminatorias hacia el Mundial 2026. El próximo la «Selecta» va como local contra Surinam, en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas.

