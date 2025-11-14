Gobierno lanza App “Doctor SV” para pasar consulta con un médico asistido con Inteligencia Artificial

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El gobierno salvadoreño anunció esta noche el lanzamiento de la aplicación “Doctor SV”, en la cual, un salvadoreño podrá pasar consulta con un médico que será asistido con Inteligencia Artificial, donde acompañará desde el diagnóstico hasta la elaboración de un plan de medicamentos.

Según el Gobierno, este, es de los primeros “grandes proyectos” que se han desarrollado a partir de la alianza entre El Salvador y Google, en septiembre de 2023, donde el Estado se comprometió pagar $500 millones para la contracción de sus servicios ofrecidos.

Los médicos que estarán atendiendo a través de la App “serán respaldados por la inteligencia artificial desarrollada por Google y Gemini.

Además de una atención médica “y un diagnóstico oportuno”, los salvadoreños que utilicen la App tendrán acceso gratuito a medicamentos “en más de 350 farmacias”, “más de 75 laboratorios clínicos” y “más de 35 centros de imágenes”. Según se dijo en la cadena, serán aproximadamente “mil médicos” los que atenderán en la aplicación.

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que los servicios de la aplicación “son totalmente gratuitos y voluntarios”, es decir, quienes deseen podrán seguir usando las unidades de salud, los hospitales nacionales o el ISSS. Sin embargo, “esta nueva aplicación beneficiará a todos, porque quienes la utilicen no tendrán que acudir a esos centros, ayudando así a descongestionar el resto del sistema de salud”.

Si bien, el Estado pagará “completamente todo”, desde exámenes de laboratorios hasta los medicamentos, no se informó cuánto se destinaría de los fondos públicos para financiarlo, ya que el Gobierno les pagará a las empresas privadas los exámenes de laboratorios y las medicinas que los salvadoreños requieren.

Las consultas en la App, la primera semana estará disponible solamente en el grupo etario de 18 a 30 años.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...