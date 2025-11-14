LA RECURRENCIA A LA IMPUNIDAD COMO RECURSO DE BLANQUEO DEL ESTADO

Luis Arnodo Colato Hernández

Educador

El asesinato de una joven el pasado 6, en el centro histórico, que la pnc atribuye a un “accidente” por parte del efectivo militar cuya arma se disparara contra aquella, quebró por un lado la narrativa del régimen que supone que no suceden asesinatos en el país, y por otro, vuelve a poner sobre la palestra el tema de la impunidad cuando de hechos de sangre que implica a militares supone.

Pongámoslo de este modo; si el responsable ulterior de ese accidente hubiera sido un civil, lo que tendríamos entre manos sería otra cosa.

En perspectiva por otro lado, cuando el régimen afirma que no hay asesinatos en el país, que es falso porque en realidad hay en promedio de 3 a 4 asesinatos diarios de acuerdo a la pnc y la fgr, que, si bien conforman una mejora en relación a las condiciones antecedentes, desmonta por completo la narrativa del régimen, dirigida a establecer esa falacia como verdad, vendiendo al país como un remanso de paz, que fuera logrado gracias a su gestión, lo que es una falacia aún mayor.

Porque, ciertamente las condiciones de seguridad que tenemos son mejores que las de antes de marzo de 2022, pero también las condiciones que dieron lugar a aquellas, no se han desmontado, y en cambio fueron agravadas por el régimen.

Porque si esa supuesta paz que se vende puertas afuera existiera, no fuera necesario que la tropa realizará sus patrullajes con ronda en recámara y sin seguro, de lo que darían cuenta sus oficiales, y antes de iniciar la partida.

Porque sería innecesario.

Por otro lado, esa irresponsabilidad, la de circular con munición viva, en medio de civiles, dentro de la ciudad, en el marco de un discurso que asegura que ya no hay amenazas de tipo delincuencial, denota además del menosprecio que por la vida de la población civil el ejército sigue teniendo, el que sigue respondiendo a la doctrina militar dominada por la misma filosofía que se estableció en los 80´s, del OAS, dirigida a aterrorizar a la población, y nunca a atender las causales de la violencia como tal.

Porque la violencia social no es una casualidad, una suerte de deporte de algunos extraviados que no tienen nada mejor que hacer, sino un síntoma de la descomposición, la exclusión y la injusticia estructural que se impuso a la población.

Si bien es cierto que el caso en cuestión puede categorizarse como homicidio culposo, no puede dejarse de lado que sucedió porque el militar implicado dejó de lado la más elemental de las reglas de seguridad que debió observar en el manejo de su arma de fuego, con calibre militar implicado, responsabilidad directa de la cadena de mando, que no puede, en particular bajo estas circunstancias, obviarse, para en cambio asumir su responsabilidad, tomando las medidas que aseguren que esto no vuelva a ocurrir.

Porque no puede el ejército seguir arrebatando vidas útiles, y el estado excusándolo.

