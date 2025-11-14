Panamá descarta uso del territorio para hostilidad contra Venezuela

Compartir

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó este jueves el uso del territorio nacional para la presencia de tropas de Estados Unidos asociada a planes hostiles contra Venezuela u otro país.

En su habitual conferencia de prensa semanal, este jueves, desde una obra vial en construcción, el mandatario señaló que la estadía de unidades del Comando Sur responde a entrenamientos tradicionales autorizados por el Ministerio de Seguridad.

El gobernante fue interpelado a tono con la tensión generada por la creciente presencia militar de Estados Unidos al sur del Mar Caribe y precisó que las unidades que participan en este tipo de actividades están concentradas en la provincia de Darién y en el Fuerte Sherman (Colón).

“Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo», remarcó.

Mulino también aseguró que el prestar la geografía nacional para que otras instituciones de seguridad puedan entrenarse es esencial para cuidar elementos preciados del país como el canal interoceánico.

El pasado 10 de noviembre, la cadena estadounidense ABC reportó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos comenzó a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en una zona selvática de la provincia de Colón (Caribe).

Esta sería la primera vez en décadas en la que el Ejército estadounidense envía fuerzas terrestres para realizar ejercicios de esta magnitud, lo que para las organizaciones populares responde a un memorando de entendimiento suscrito en abril último entre el Estado y la Casa Blanca, lesivo a la soberanía nacional.

Para los colectivos, este documento prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

Las tropas estadounidenses, entre ellos infantes de marina, se encuentran desde julio pasado en Panamá realizando entrenamientos en las áreas de la selva del Darién y en la Base Cristóbal Colón, una antigua base estadounidense que ahora es utilizada por el Servicio Nacional Aeronaval.

