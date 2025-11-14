Venezuela: Jurista argentina propone denunciar a Trump ante la CPI

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, Claudia Rocca, propuso este jueves en Venezuela presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su ponencia presentada en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional por la Soberanía y la Paz, que sesiona en Caracas por dos días con la presencia de más de una veintena de países, la abogada mencionó algunos de los delitos contemplados en el Derecho Internacional.

La vicepresidenta segunda continental de la Asociación Americana de Juristas aludió a algunos de los delitos contenidos en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) que contempla como violación en su Artículo cinco, orden cuatro, el “delito de agresión”.

Propuso lograr de este encuentro un grupo de trabajo para elaborar, de manera conjunta, una denuncia ante la CPI contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rocca manifestó que “no podemos dejar nos arrebaten el orden internacional y el derecho a la convivencia pacífica entre los Estados y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Señaló que nuestros antecesores lucharon por conseguirlo, las siguientes generaciones lo hicieron para tener su progresiva ejecutoriedad y “nos toca a nosotros exigir y bregar por su plena vigencia”.

También convocó a la creación de una “liga amplia y activa en defensa del orden internacional” porque aquí en Caracas se está defendiendo “la libertad, soberanía y supervivencia de nuestros pueblos”.

La jurista argentina estimó que solo así podrán sobrevivir sosteniendo proyectos nacionales de desarrollo que recuperen la autoestima de la población, refuercen los lazos de solidaridad, con el objetivo de construir una sociedad libre de impunidad, temor y miseria.

Denunció que Estados Unidos utiliza la excusa del narcotráfico para legitimar su injerencia en otros países, e inclusive, afirmó, para realizar una agresión militar directa porque el pretexto de los derechos humanos “ya no la puede utilizar por ser el Estado que más lo vulnera, junto con el sionismo israelí”.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, significó que este encuentro se consolida para reafirmar la vigencia del derecho intencional como el pilar de la paz y la cooperación entre los Estados.

Enfatizó que el derecho internacional es uno de los pilares fundamentales que concibió la humanidad para “trascender la anarquía y construir un mundo basado en la justicia, la equidad y la paz”, principios que a pesar de los incesantes ataques y la amenaza imperial han sido enaltecidos en Venezuela, afirmó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...