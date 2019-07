Comunidades del norte de Soyapango exigen servicio regular de agua

Oscar López

@OscarCoLatino

Líderes de cuarenta y dos comunidades del norte del municipio de Soyapango, llegaron a la presidencia de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a pedir una explicación del porqué es deficiente el servicio de agua en el mencionado sector.

“Vamos para quince días que no tenemos agua, nos llamó la atención que nos ofrecieron pipas, lastimosamente en la (agencia de ANDA) del Bolívar nos dieron respuestas que no son coherentes. Necesitamos que nos digan por qué más de la mitad de Soyapango tiene veinticuatro horas agua y la zona norte no tiene agua”, dijo Efrén Mejía, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) “11 Comunidades”.

Algunas de las colonias y comunidades afectadas son: El Rosario, Residencial San Antonio, San Luis, San Ramón, Campanera, San José I y II, Santa Anita, San Francisco, Santa Isabel, El Milagro, Panamá, Murcia, España y Santa Eduviges.

Mejía agregó que en ocasiones, el servicio de agua se les brinda por diez horas; sin embargo, no tiene la presión necesaria para abastecer a todos los hogares, ya que el líquido no llega a toda la zona, especialmente a las comunidades en zonas altas.

Los líderes de las comunidades explicaron que en la zona se construyó un pozo, para abastecer de agua a los residentes del lugar, esto en la década de 1970; pero a raíz de la depredación ambiental, se afectó la capacidad de recarga del manto acuífero, por lo que es ANDA la que suple con el 60 % de la demanda de agua potable.

“Ahora ANDA no nos da ni el 20 % y esto cada día colapsa más; por eso empezamos a buscar reuniones con las nuevas autoridades, especialmente con el presidente, porque ha estado dentro de la dirección de ANDA y conoce el tema, por eso nos llama la atención de que llevamos quince días y la problemática es más grave”, dijo Mejía.

El líder comunal aseguró que al visitar agencias de ANDA para pedir una explicación y buscar una solución a la problemática, tuvieron como respuesta que “debían acarrear agua desde los pozos”. En otras ocasiones, se les ofreció palear la situación enviando pipas, pero esto es insuficiente debido al elevado número de familias.

“Pagamos lo que ANDA dice, no lo que nosotros queremos y que se nos mande a acarrear agua de los pozos del vecindario, si es el tipo de funcionario que vamos a tener… Por favor rectifique, señor presidente de ANDA”, concluyó Mejía.