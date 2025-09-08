Comunidad de La Cripta recuerda mensaje de Monseñor Romero sobre el desprendimiento de lo material

Saúl Méndez

Colaborador

La misa del XXIII domingo del Tiempo Ordinario fue celebrada en la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador y estuvo presidida por el párroco de la iglesia de Candelaria, Erick Ramos. Durante la homilía, la comunidad recordó el mensaje de Monseñor Óscar Arnulfo Romero sobre el desprendimiento de lo material como condición esencial para seguir a Cristo.

En la lectura del Evangelio se reflexionó sobre el pasaje en el que Jesús advierte a la multitud que lo seguía sobre las exigencias de ser su discípulo: “Quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”. Mons. Romero, en sus enseñanzas, interpretó este llamado como una invitación a no poner los afectos humanos ni los bienes materiales por encima del amor absoluto a Dios.

El sacerdote recordó que, para Romero, el seguimiento a Jesús no ofrecía coronas de rosas ni ventajas sociales o políticas, sino la cruz como símbolo de verdadera liberación. “La condición para seguir a Cristo es amarlo más que a nuestra propia vida”, señaló Ramos, citando al pastor mártir.

Durante la celebración, la comunidad realizó varios signos simbólicos: la presentación de la Biblia como fuente de sabiduría para conocer los designios de Dios; una vela encendida en honor a la Virgen María, cuya natividad se celebraría al día siguiente, recordando su misión de protectora y Reina de la Paz; y una cruz, como recordatorio del sacrificio y desprendimiento al que invita Jesús.

Asimismo, se ofreció una canasta de víveres como expresión concreta de amor hacia las familias necesitadas de la comunidad, y se presentaron el pan y el vino, que al convertirse en Cuerpo y Sangre de Cristo, reafirman el llamado a no aferrarse únicamente a lo terrenal, sino a la entrega plena al Evangelio.

Con estos signos, los fieles de La Cripta renovaron su compromiso de vivir el mensaje de Romero: un seguimiento radical a Cristo basado en el desprendimiento y en la opción por la vida plena en Dios.

