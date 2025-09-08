La comunidad se prepara para despedir al Padre José María Tojeira

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) anunció las fechas de las honras fúnebres del padre José María Tojeira, quien falleció la mañana del viernes 5 de septiembre en Ciudad de Guatemala. El sacerdote jesuita se encontraba en ese país para participar en una jornada teológica organizada junto a la Universidad Rafael Landívar (URL).

La UCA informó que el cuerpo del exrector será repatriado el martes 9 de septiembre. Ese mismo día será velado en la Iglesia El Carmen, en Santa Tecla, desde las 11:00 a.m. hasta el miércoles 10 a las 9:00 a.m. Posteriormente, será trasladado al Centro Polideportivo de la UCA, donde permanecerá en vela desde las 10:00 a.m. hasta el jueves 11 a las 2:00 p.m.

La misa exequial se oficiará el jueves 11 a las 2:30 p.m. en el Centro Polideportivo de la UCA, tras lo cual se realizará el sepelio en la Capilla Jesucristo Liberador de la misma universidad.

La UCA invitó a la comunidad a acompañar los actos póstumos en memoria de “uno de los más férreos defensores de los derechos humanos en El Salvador”.

Tojeira, de origen español, llegó a la región en la década de 1970 y se convirtió en un referente en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la reconciliación tras el conflicto armado salvadoreño.

Además de su labor pastoral, fue académico y rector de la UCA entre 1997 y 2011.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús detalló que el sacerdote falleció a causa de un infarto agudo al miocardio, a los 78 años de edad.

Una vida de lucha social

El padre Tojeira llegó a El Salvador en 1985 para asumir la responsabilidad de superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús, función que desempeñó hasta 1988. Tres años más tarde, en medio de la guerra civil, fue nombrado provincial de los jesuitas en Centroamérica, cargo que ejerció entre 1988 y 1995.

Tras la masacre de seis sacerdotes jesuitas en la UCA en 1989, encabezó los esfuerzos legales contra los miembros de la Fuerza Armada señalados como autores materiales de la matanza, convirtiéndose en una voz clave en la búsqueda de justicia. Pero, también, exigió que se hiciera justicia en otros casos como la masacre de El Mozote, El Sumpul, El Calabozo, entre otros.

Tojeira se pronunció siempre por la verdad, la justicia transicional y el respeto de los Derechos Humanos en El Salvador.

En 1997 asumió la rectoría de la UCA, donde dio continuidad al legado del padre Ignacio Ellacuría. Durante sus catorce años de gestión, la universidad mantuvo su compromiso con la proyección social y el pensamiento crítico en torno a los grandes problemas del país.

Al concluir su período como rector, en 2011, se hizo cargo de la Pastoral Universitaria, conocida como La Pastoral UCA. Posteriormente, en 2016, pasó a dirigir el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), hasta 2020.

Más tarde fue designado párroco de la Iglesia El Carmen, en Santa Tecla, donde sustituyó al conocido padre “Chambita”, también jesuita, al jubilarse éste. Allí vivió sus últimos años.

El padre Tojeira participó en el programa “Noche de Rectores”, fundado por el también rector Mauricio Loucel, de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Tojeira fue editorialista de diversos medios de la UCA, incluida Radio YSUCA, donde también mantenía un espacio denominado “Al Filo de la Semana”, donde comentaba noticias nacionales e internacionales.

Desde aproximadamente 1995 se convirtió en columnista permanente de Diario Co Latino. La columna se llamaba “Ética y Política”, que se publicaba cada martes de la semana.

