Movimiento Laudato Si realiza peregrinación y actividades en San Salvador

El Movimiento Laudato Si, capítulo El Salvador, desarrolló este domingo una peregrinación en el marco del “Tiempo de la Creación”, jornada que cada año, del 1 de septiembre al 4 de octubre, impulsa reflexiones, oraciones y acciones en favor del cuidado de la casa común.

La actividad reunió a animadores del movimiento que han recibido formación en la encíclica Laudato Si, un proceso de certificación que se imparte de manera virtual una vez al año.

La jornada también estuvo marcada por la visita de representantes internacionales: el director para Hispanoamérica del Movimiento, proveniente de Ecuador, y Laura, referente para Mesoamérica, quien viajó desde Colombia. Ambos participarán en la II Asamblea de Representantes de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), que se celebrará del 8 al 9 de septiembre con delegaciones de la región, organismos eclesiales del continente y representantes del Vaticano.

La peregrinación inició en la Plaza Morazán, continuó con una misa en la Cripta de Catedral Metropolitana, una visita al museo y un encuentro con animadores de distintas zonas del país. Como parte del recorrido, los participantes llegaron hasta la Puerta Santa de Catedral para obtener la indulgencia del Jubileo 2025 de la Esperanza.

A la actividad se sumaron también delegados del Movimiento Laudato Si de Colombia y Honduras, reforzando el carácter regional del encuentro.

