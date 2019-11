Comunicación primate con otra especie inteligente II

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En el artículo pasado describí una breve reseña sobre los grupos-estudios que se generan por intercambios culturales, si consideran que la antropología es el estudio de culturas muertas o civilizaciones arqueológicas están equivocados, puesto que los cambios culturales “en vida” son la esencia de la ésta disciplina; aunque existe discusión si la antropología es ciencia o disciplina científica…

En mi estudio en desarrollo he logrado fotografías, videos, experiencias que no imaginé posibles, pero la ciencia tiene esa premisa ineludible del “ensayo y error” que termina en hipótesis, teorías, leyes etc., de esta manera a partir del 04JUL019 por el evento descrito en varias ocasiones, he documentado algunos episodios demostrables.

El estudio de cada caso, se convierte en hallazgo, cada uno connota diferencias mínimas o máximas, la frecuencia es irregular, quizás la palabra exacta es “no pronosticable”, los sitios son de cualquier tipo: carreteras, áreas habitacionales, altamar; la diferencia es el observador que debe poseer la indispensable herramienta fotográfica, además de computadoras, editores de videos y un especial cuidado al revisar pequeñas anomalías en cada grabación, es un trabajo paciente, la revisión de cuadro por cuadro, imagen por imagen, o como dicen ahora: fts (fotogramas por segundo), formato, post edición… etc. todos con alta dificultad pero es mayor la satisfacción de eventos extraordinarios.

El trabajo de campo es el alma de la antropología (Cultural, social, etnología, arqueología, física, lingüística) la cual se fragmenta en otras especialidades, para nuestro caso de estudio tal como lo indica el título parece que es un tema tabú (el estudio del espacio aéreo salvadoreño) con sus elementos que nos interesan: los objetos extraños no identificados.

En este caso el campo lo definiría la interacción en espacios determinados por la frecuencia de eventos, con datación de resultados, reseñas, documentación.

Antes de describir cualquier fenómeno en el hipotético caso del encuentro entre civilizaciones inteligentes (terrestre o fuera de este planeta) la antropología ha recorrido ese camino describiendo: endoculturación, choque cultural, transculturación, aculturación, asimilación cultural y muchas más, pero avistamos un campo fascinante con el poder o la liberación, puesto que la antropología sirvió al poder imperial de turno: español, europeo, norteamericano pero también ha contribuido como instrumento anticolonial, anti-imperial, antiesclavista.. ahora con un fenómeno no terrestre la pregunta es ¿para qué?… efectivamente esa es la investigación.

Es conocida la presencia de estos objetos desde tiempos bíblicos nominados nubes, en nuestra nación es un buen momento para documentar estos fenómenos, cada vez parecen más frecuentes, como escribió Julio Cortázar: “ir a un encuentro no es signo de cobardía”.

amazon.com/author/csarcaralv