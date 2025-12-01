Comisión de Hacienda asigna $267 millones a Hacienda para “obligaciones generales”

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reforzar con $267 millones al Ministerio de Hacienda provenientes de la emisión de Títulos Valores de Crédito.

El decreto señala que, con los fondos, Hacienda “pueda proporcionar cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado y transferencias varias”; sin embargo, el decreto no menciona para qué específicamente se ocupan estos fondos en Hacienda.

Estos fondos provienen de endeudamiento público según lo explica el mismo decreto. El 11 de este mes, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por $344 millones, “a través de la emisión o ejecución de Títulos Valores de Crédito incluyendo operaciones de manejo de pasivos, orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma; de acuerdo a las prácticas del mercado, siempre que sean favorables a los intereses del Estado de El Salvador”.

Diputados de oposición cuestionan este método de endeudamiento ya que no se sabe a qué partida presupuestaria se utilizarán al final, solamente se menciona para “obligaciones generales”.

