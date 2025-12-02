Enviado de Trump viaja a Moscú, buscan salida a guerra Rusia-Ucrania

Compartir

Washington/Prensa Latina

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, viajó a Moscú para continuar el proceso de negociaciones del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos completaron la víspera aproximadamente cuatro horas de conversaciones en la ciudad de Miami que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de «productiva y útil».

En la sesión de este domingo se incluyeron a Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, así como a delegados ucranianos.

Pero las negociaciones continuarán esta semana en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien Witkoff y Kushner le presentarán este martes el plan de paz que inicialmente era de 28 puntos, pero que se redujo.

La parte ucraniana tuvo una sensible baja en este proceso. El jefe de gabinete y principal negociador del presidente Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, que encabezaría la delegación de su país, renunció el viernes en medio de un allanamiento a su residencia por las autoridades anticorrupción.

Yermak, considerado durante mucho tiempo la segunda persona más poderosa de Ucrania, envió un mensaje de texto a sus allegados el domingo diciendo que «iba al frente» en el este de Ucrania, según destacan reportes de prensa.

La comitiva de Kiev, ahora liderada por el asesor de Seguridad Nacional Rustem Umerov, viajó a Miami para la cita en el exclusivo club de golf Shell Bay de Witkoff. Hace una semana, en Ginebra, las partes alcanzaron acuerdos de principio en todos los temas excepto dos: territorio y garantías de seguridad.

Un alto funcionario estadounidense -señaló Axios- afirmó que la Casa Blanca quería cerrar las brechas en estos dos últimos temas en la reunión de ayer, porque «los ucranianos saben lo que esperamos de ellos».

Entretanto, Rusia expresó que acoge con beneplácito los esfuerzos estadounidenses para encontrar soluciones razonables a la crisis ucraniana, pero no se puede hablar de ningún tipo de concesiones por la parte rusa, advirtió el vicecanciller, Serguéi Riabkov.

«Damos la bienvenida a los esfuerzos de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para buscar soluciones razonables. Diversas redacciones de este plan son un momento de negociación», enfatizó Riabkov el miércoles a la prensa.

Recordó que la postura de Rusia se mantiene desde el principio y «tiene que ver con diferentes aspectos de la situación actual y se centra en las causas de la crisis, a las que nos enfrentamos desde hace mucho», afirmó.

Trump dijo que terminaría con la guerra Rusia-Ucrania (de más de tres años) apenas llegara a la Casa Blanca, pero admitió que es un propósito complejo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...