Árbitro electoral pide calma ante empate en elecciones de Honduras

Tegucigalpa/Prensa Latina

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este lunes sosiego ante la provisional paridad de los dos candidatos de la derecha que rivalizan por la presidencia del país centroamericano, tras las elecciones generales de este domingo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la consejera jefa del CNE, Ana Hall, informó sobre la finalización del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (conocido por sus siglas TREP) iniciado la víspera tras el cierre de los comicios.

Hace unas horas, con el 57,03 de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los aspirantes Nasry Asfura y Salvador Nasralla, representantes de los derechistas partidos Nacional y Liberal, respectivamente, indicó.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que, como CNE, terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, posteó Hall.

La magistrada hizo un llamado a los actores involucrados en la contienda a tener paciencia y prudencia. “La paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, remarcó la consejera titular del árbitro electoral hondureño.

Con el 57 por ciento del escrutinio, Asfura, el candidato apoyado a escasos días de las elecciones por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene 749 mil 22 votos (39,91 por ciento), una leve ventaja frente a su contrincante Nasralla, que cuenta con 748 mil 507 (39,89 por ciento).

La progresista Rixi Moncada, aspirante presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación, queda relegada a un tercer puesto con 359 mil 584 sufragios (19,16 por ciento).

Tras concluir el TREP comienza el escrutinio manual para conocer al ganador de las generales, que marcan un irreversible giro a la derecha de Honduras, cuatro años después de un gobierno que devolvió la dignidad a los sectores históricamente excluidos bajo la conducción de Xiomara Castro.

El CNE tiene un máximo de 30 días (hasta el 30 de diciembre) para realizar la de³claratoria oficial de los comicios.

