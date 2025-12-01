TSE justifica que Elecciones 2027 requieren de $180.7 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La presidenta del Tribunal Suprema Electoral (TSE), Roxana Soriano, dijo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que el organismo colegiado ha solicitado $180.7 millones para la realización de las elecciones de 2027.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda envió tres iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto extraordinario del TSE para financiar las elecciones de presidente, Asamblea Legislativa y concejos municipales; específicamente las tres iniciativas son:

La primera, para el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2027, por $125,393,165, “con el propósito de cubrir financieramente las Elecciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales”.

La segunda para el Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero para el Evento Electoral 2027, por $46,756,435, con el propósito de “dotar al Tribunal Supremo Electoral de los recursos necesarios para garantizar el desarrollo eficiente y oportuno del Evento Electoral 2027”.

La tercera, una reforma a la Ley de Presupuesto 2025, para transferir recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero para el evento electoral 2027, por $40 millones, para la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial.

Estos fondos totalizan: $172.1 millones; sin embargo, la funcionaria dijo en la Comisión de Hacienda de este día que se trata de $180 millones; desglosados así: $125.3 millones para la organización el territorio nacional, $46.7 millones para el voto en el exterior y $8.5 millones “para la integración de la elección presidencial en esta misma jornada electoral”.

Las elecciones representarán un incremento de $51 millones con respecto a las elecciones de 2024, donde incluso hubo más eventos electorales.

Soriano explicó que los $8.5 millones adicionales se piden, ya que en julio de este año con las reformas a la Constitución de la República para unificar las elecciones de presidente en una sola jornada electoral, se modificó el Plan General de Elecciones 2027 (PLAGEL) para incluir los comicios de presidente; es así que el presupuesto total de las elecciones sería $180,741,791.81.

Con la demanda adicional, el presupuesto para las elecciones en el territorio nacional sería de $133,352,660.37 y las elecciones en el exterior, $47,389,311.44; de esos montos; a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) se le asigna $838,870 y para el extranjero $157,896.

De los fondos, el 42%, es decir, $56,101,749.24, corresponden a soporte de escrutinio de JRV, transmisión, procesamiento, y divulgación de resultados electorales preliminares; el 17.5% ($23,534,204.92) a la organización y logística electoral; el 12% ($15,773,078.44) para la administración financiera y pagos del proceso electoral; 5% a la capacitación electoral; 5% ($6,977,282.20) al escrutinio final; 4% a apoyo logístico administrativo y 4% ($5,289,082.07) a la comunicación electoral.

Mientras que en la distribución de los fondos del presupuesto de las elecciones en el exterior el 85% ($40,350,082.53) se ocupará para el sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares; el 3% para la organización y logística electoral y 3% para la comunicación electoral.

Aunque Roxana Soriano explicó que se utilizarán $180.7 millones para las elecciones 2027, la Comisión dictaminó a favor por $172.1 millones originales ($125.3 para el territorial nacional y $46.7 millones para el exterior). Por lo que, se prevé que en un futuro se asignen los fondos restantes (los $8.5 millones).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...