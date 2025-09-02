Comisión aprueba préstamos y asignaciones para agricultura y sostenibilidad fiscal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió cinco dictámenes favorables para incorporar recursos para fortalecer la producción agrícola, mejorar el sistema de transporte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), ampliar el mantenimiento vial y reforzar la sostenibilidad fiscal y la capacidad de respuesta del país ante desastres.

El primero de ellos es para modificar la Ley de Presupuesto de 2025, en la parte que corresponde al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario CDCA) a fin de incorporar recursos por $6 millones a dicha institución para que esta pueda implementar y ejecutar las políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable y sostenible de formación de agro productores.

Además, se estipula que el patrimonio institucional estará constituido, entre otros, por los provenientes de financiamientos bancarios, titularizaciones, bonos u otros ingresos de financiamiento.

De acuerdo a lo expuesto en la instancia legislativa, el CDCA obtuvo la aprobación de un préstamo interno por parte del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), para financiar y ejecutar el programa “Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol”, cuyo propósito es contribuir al incremento de la producción y productividad de estos cultivos en El Salvador.

El CDCA fue creado en agosto de 2023, mediante la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, impulsando de esta manera la dinamización de la economía local.

La subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, sostuvo que “con los productos asignados se permitirá el financiamiento a los productores para que puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas de alto rendimiento para la siembra de maíz y frijol.

Movilidad urbana en zona metropolitana

Los parlamentarios también emitieron un dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por $60 millones, para financiar el «Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador».

Este tiene por propósito mejorar la calidad del sistema de transporte público y la seguridad vial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Entre las acciones a implementar destacan: mejorar el mecanismo de pago del sector, optimizar la planificación del transporte público e impulsar la seguridad en la infraestructura de diferentes corredores viales.

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Omar Herrera, explicó que el programa incluye el Plan Integral de Movilidad Sostenible para el AMSS; el desarrollo e implementación de un Centro de Inteligencia de Datos; y la estructuración, diseño e implementación del Sistema de Pago Electrónico, que contempla equipamiento, software y consultoría para fortalecer la gestión del transporte público.

También se ejecutará el componente “infraestructura segura”, con medidas de ingeniería para reducir riesgos en corredores viales de alta siniestralidad.

“El VMT ha identificado rutas con alta siniestralidad, como la carretera que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador y la Troncal del Norte, donde se aglutinan cerca del 30 % de los accidentes”, expuso Herrera.

Sobre ello, la diputada Dania González destacó la importancia de lo aprobado, de cara al incremento de accidentes: La cantidad de siniestros viales fue, para 2024, de 12,974 y en 2025 de 14,125 (hasta el 30 de agosto). Mientras que, de lesionados, para 2024, fue de 8,561 y en lo que va de 2025, es de 8,586. Esto según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Mantenimiento de calles y carreteras

En otro de los dictámenes es para aprobar en segunda vuelta una modificación en el contrato de garantía soberana de un préstamo gestionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los parlamentarios escucharon la explicación de los representantes de Hacienda, que se trata de una segunda modificación al tratado de una línea de crédito, que en un primer momento el financiamiento otorgado al FOVIAL correspondía a $250 millones.

Para que el Gobierno pueda atender las necesidades de la población y dar cobertura a nivel nacional en materia del mantenimiento vial, el directorio ejecutivo del BCIE autorizó un segundo incremento de hasta $150,000,000 al crédito, por lo que el préstamo podría hacerse hasta por un monto de $400 millones.

Fortalecimiento fiscal ante desastres naturales

La mesa de trabajo también emitió dos dictámenes favorables para autorizar al Gobierno de El Salvador la suscripción de dos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, uno por un monto de hasta $250 millones y el segundo hasta por $100 millones.

Respectivamente, los fondos permitirán continuar con la ejecución de los programas denominados “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador” y “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes”, que tendrá un plazo de hasta 30 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 5 años.

Los recursos económicos, según se explicó en la comisión, permitirán que el país tenga responsabilidad fiscal para garantizar la continuidad de una política macroeconómica adecuada, que contribuya a mejorar la gestión pública, atraer inversión privada, generar empleos de calidad y servicios efectivos, además de fortalecer la resiliencia ante emergencias, ya sean naturales o sanitarias.

Por su condición y posición geográfica, El Salvador enfrenta constantemente riesgos como huracanes, tormentas tropicales y terremotos, razón por la que el Gobierno destaca la necesidad de contar con herramientas financieras para gestionar eficazmente emergencias y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Según la iniciativa, estos fondos podrán movilizarse en momentos de crisis para financiar operaciones de respuesta y recuperación, así como para “minimizar el impacto fiscal” y atender los efectos adversos de eventos catastróficos.

