Trigésimo primer aniversario de Asociación Pro Búsqueda

Historias de Vidas: Contra el Olvido

Redacción Nacionales

@DiarioColatino

“Donde hay gente que lucha, hay esperanza”, fue la frase constante en la conmemoración del trigésimo primer aniversario de la Asociación Pro Búsqueda, fundada en 1994 por un grupo de madres sobrevivientes del conflicto armado y el sacerdote jesuita Jon Cortina, luego de la firma de los Acuerdos de Paz.

¿Quién se los llevó?, ¿Qué les hicieron? Y ¿Dónde están?, son las preguntas que familiares de la niñez desaparecida durante el conflicto armado siguen reiterando en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la promesa de no repetición de estos actos inhumanos.

No obstante, ahora enfrentan el silencio y la ausencia a estas peticiones de resarcimiento, acompañado de problemáticas históricas de derechos sociales, políticas, educativas, económicas, que han dejado huellas permanentes en esta población.

“Bienvenidos a esta celebración de 31 años de fundación de Pro Búsqueda, con amor y esperanza que tenemos de encontrar a todos esos niños y niñas que fueron desaparecidos durante el conflicto armado. Sigamos adelante y busquemos a esos niños que nos faltan por encontrar”, expresó José Domingo Ascencio, presidente de la Junta Directiva de Asociación Pro Búsqueda.

En 31 años de trabajo, Asociación Pro Búsqueda ha documentado 1,058 casos de niñez desaparecida, de los cuales ha resuelto 474 casos y reencontrados a 295 entre niños y niñas que ahora son jóvenes adultos. Asimismo, tienen pendiente 579 casos, a los que se siguen sumando nuevos casos que reciben en su sede.

Jaime Rivera, integrante de Arcatao y miembro de la junta directiva, indicó, que la “desaparición forzada está catalogada por la ONU, como un delito de lesa humanidad”, por lo tanto, no tenían prescripción (vencimiento) para toda la vida.

“Es importante porque hay militares que no han sido juzgados por esta desaparición forzada de la niñez. Porque como dice Pro Búsqueda, esos niños y niñas no se perdieron, se los llevaron”, dijo.

“Es por esto que los 500 casos que faltan y que dañan a las familias que no han tenido la oportunidad de ese reencuentro, debemos seguir luchando por ellas. Y los que hemos sido privilegiados de obtener un encuentro, pues debemos seguir acompañando a estas familias a cumplir su deseo”, agregó Rivera.

En cuanto a la Asociación Pro Búsqueda, indicó que siendo una oenegé pro derechos humanos, y sin ayuda del Estado ha logrado resolver más de 400 casos, y ese es un referente importante que no puede terminar.

“Ni las Madres o Abuelas de la Plaza de Mayo (Argentina), que contaron con apoyos de famosos futbolistas, artistas de renombre, no han tenido una cantidad de reencuentros alto, como Pro Búsqueda, entonces, somos privilegiados y Pro Búsqueda somos todos ustedes y, por lo tanto, debemos seguir dando esta batalla que tenemos de reencontrar a estos niños y niñas desaparecidos forzosamente durante el conflicto”, reiteró Rivera.

Pro Búsqueda presente en el territorio

“Agradecemos a las familias presentes en este acto y que han viajado de Cabañas, Chalatenango y de La Libertad que es muy importante este acto para encontrarnos. Queremos compartir con ustedes esta celebración y al mismo una conmemoración. Porque celebramos 31 años, pero conmemoramos el Día Internacional de las Personas Desaparecidas Detenidas Desaparecidas”, manifestó Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqueda.

“Ha habido muchos conflictos y siguen existiendo, y cada día más siguen dándose este tipo de casos de personas desaparecidas. El tema de la desaparición forzada no es algo que terminó en la guerra. Sabemos, que en la actualidad hay salvadoreñas y salvadoreños desaparecidos en otros contextos. Para los cuales, no hay aún procesos de reparación o justicia”, reveló.

Para la directora de la APB, aún no hay “justicia” para esa niñez desaparecida. Porque ninguno de los perpetradores militares u otros involucrados civiles los han llevado a enfrentar la justicia.

“A la fecha, ninguno de los casos ha tenido justicia, lo que significa que los casos están impunes. Y para nosotros en este 31 aniversario, nos enfocaremos en lo que hemos logrado con el trabajo de todos y todas. Están documentados los reencuentros, pero, también, debemos trabajar por todos los niños y niñas que nos hacen falta”. Indicó.

“¿Por qué no ha logrado Pro Búsqueda terminar este trabajo?, pues nos falta información ni los familiares que los buscan tienen esa información. Si no quienes estuvieron relacionados con las desapariciones, sí los responsables…ellos la tienen y para poder cerrar este ciclo de búsqueda, para terminar este esfuerzo corresponde a las autoridades esclarecer muchos casos”, acotó Escalante.

Procesos Jurídicos de Pro Búsqueda

Heli Hernández, de la unidad jurídica de Asociación Pro Búsqueda, señaló, informó que hay tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y que algunos asistentes a este acto de conmemoración sus casos estaban incluidos en esas resoluciones y que aún no obtenían justicia.

“Entre las medidas es la de encontrar a niños y niñas de estas sentencias y ubicarlas y a los responsables imponerles una condena. En la zona de Chalatenango, hubo una pequeña ventana dentro de todo lo oscuro que tiene que ver con la justicia en estos casos, y es el caso de los periodistas holandeses que se logró el juzgamiento de los militares quienes fueron los responsables directos y su condena”, reseñó.

“Hace falta también que se concluya con el caso de la masacre de El Mozote (1981), en donde hay 3 niñas desaparecidas en ese proceso penal. Así como, otros casos en San Vicente, que aún no avanzan, y aunque hay una intención clara de condenar a estas personas que dirigían la Fuerza Armada, seguiremos colaborando con la Fiscalía, entregando información que nos solicitan y esperamos que el Estado lo haga también, porque es la constante de negarse a entregar la información que poseen”, recalcó Hernández.

Asimismo, relató que trabajan con esa niñez desaparecida y reencontrada, en sus procesos de “restablecimiento de identidad”. Como el caso de Amílcar Guardado, quien recuperó su identidad jurídicamente y el juzgado trabajo reivindicando su derecho a una partida de nacimiento correcta.

“Así también, el caso de Nicolasa Rivas, que ha pasado 13 años en la Comisión Interamericana (CIDH). Sabemos que estos casos tardan su tiempo, pero en este momento lo está estudiando la Corte IDH, si lo lleva a juicio, es un paso en los escalones de búsqueda de justicia”, informó.

“Todos estos casos como las hermanitas Serrano Cruz, el caso de los hermanos Contreras, todos estos casos han llevado procesos difíciles, que han pasado en gobiernos distintos, que no han dado una respuesta si lo resumimos mientras, llevamos estos casos. Es por esto que debemos mantenernos unidos y trabajar por la justicia”, puntualizó Hernández.

