Gabinete de seguridad destaca los mil días sin homicidios

Gustavo Villatoro y René Francis Merino Monroy, del Gabinete de seguridad, hablaron en Frente a Frente de TCS sobre los mil días sin homicidios, según la propaganda del gobierno. Ambos alabaron al presidente Bukele por las políticas implementadas.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que en los 6 años de Gobierno de Nayib Bukele, se han contabilizado 1,000 días sin homicidios, “esto es el reflejo de las políticas del presidente Bukele. Es algo que se lee fácil pero no lo ha sido y si revisamos en los datos de los 30 años de gobiernos anteriores fueron solo dos días sin homicidios”, señaló Villatoro.

A juicio de Villatoro, se realiza “una estrategia de seguridad que combina el componente de justicia, porque al final la rentabilidad del crimen siempre es la impunidad. Entonces, a medida que se reduce la tasa de impunidad también se impacta positivamente en el territorio”.

“Ya no estamos en una era de permisividad penal, estamos en una era donde el que comete un delito tiene que responder ante la justicia”, señaló Villatoro en el espacio de entrevista.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, señaló que la Fuerza Armada cuenta con la capacidad de desplegarse en todo el territorio nacional en apoyo a la Policía Nacional Civil en la ejecución del Plan Control Territorial, plan de seguridad de Bukele que ya lleva seis años de ejecución. “Así, se fue recuperando el territorio y enfrentando con contundencia a los grupos criminales”, señaló Monroy.

En marzo de 2022 y tras un repunte en los homicidios, se implementó un régimen de excepción, vigente hasta la fecha. Solo bajo esta herramienta estatal se han detenido a más de 89 mil presuntos pandilleros.

Los homicidios fueron luego de romperse un trato entre el Gobierno y las pandillas.

El pasado sábado 30 de agosto, cuando se cumplieron los mil días sin homicidios, el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que “en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”.

El dato de los 1000 días sin homicidios es cuestionable por el contexto que este tiene, ya que, por ejemplo, los homicidios de pandilleros no se cuentan en ese registro, tampoco los que fallecen dentro de los penales por torturas o malos tratos. No se toma en cuenta las desapariciones que existen en el país y que luego son encontradas muertas.

De hecho, en una entrevista de El Faro a un líder pandillero de la 18 que fue parte de las presuntas negociaciones con el Gobierno de Bukele, señaló que Carlos Marroquín, actual director de Tejido Social y en su momento, mediador entre las pandillas y el Gobierno, les dijo que, si iban a cometer un delito, que tuvieran en cuenta que “sin cuerpo no hay delito”, esto para tratar de esconder los homicidios.

Según investigaciones, el Gobierno de Bukele negoció con las pandillas para precisamente reducir el número de homicidios que se registraban en El Salvador, esto para formar la narrativa que, en el país, se ataca la delincuencia.

