Con el lunes cívico inician actividades del mes patrio 

Los estudiantes de los diferentes centros educativos públicos del país participaron del lunes cívico, iniciando así los eventos patrióticos del mes de septiembre, para conmemorar la historia y cultura salvadoreña relacionada con la independencia de España.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, participó la mañana del 1 de septiembre en el lunes cívico de la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, de San Salvador, este acto simultáneamente se llevó a cabo en todos los centros educativos públicos del país, al menos los presenciales, porque hay una gran cantidad de escuelas cerras por “remodelación”, y las clases las reciben en línea.

Según las autoridades de Educación, gracias a esta iniciativa, niñas, niños y adolescentes pueden practicar el civismo, la disciplina y la cortesía, fundamentales en su formación como salvadoreños de bien.

“Este mes de septiembre iniciamos con orgullo un nuevo compromiso en todos los centros educativos del país con los lunes cívicos, a partir del lunes 1 de septiembre, estudiantes y docentes iniciarán la jornada con actividades que fortalecerán nuestra identidad nacional, este espacio nos permitirá reafirmar nuestros valores, la disciplina y el amor por nuestra patria”, expresó la titular de Educación.

La funcionaria recalcó que el lunes cívico se llevará a cabo todos los lunes del año escolar, sin excepción, con el objetivo de fortalecer en la comunidad estudiantil la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina.

El acto cívico se desarrollará durante la primera media hora de la jornada de clases e incluirá, como mínimo, la formación en orden y disciplina, ingreso del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, oración a la Bandera Salvadoreña y ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico relevante.

Asimismo, este 1 de septiembre entró en vigencia en todos los centros educativos públicos, el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, para fomentar valores esenciales como el respeto y la cortesía entre los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales, como buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”, indicó Trigueros.

El reglamento establece un sistema de deméritos para fomentar la práctica de expresiones básicas de cortesía en todos los centros educativos públicos, cada estudiante debe dirigirse a sus compañeros, docentes y autoridades con cortesía, la omisión de estas expresiones tendrá como consecuencia la sumatoria de deméritos.

Para las autoridades de Educación, los deméritos no buscan castigar, sino corrección y formación en valores, se asignarán en los casos de no saludar al entrar o al salir del aula, omitir el decir “por favor” al hacer una petición y omitir “gracias” al recibir un favor, material o atención.

