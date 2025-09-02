PNC detiene a conductor que manejaba con 259 grados de alcohol

Redacción Nacionales

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de un hombre que manejaba bajo los efectos del alcohol en San Rafael Cedros. El detenido será remitido por conducción peligrosa.

Según la PNC, la prueba de alcotest realizada a Carlos José López Martínez reportó 259° de alcohol.

López Martínez manejaba un vehículo sobre la carretera que conduce hacia San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur.

Por ello, “deberá enfrentar la justicia por conducción peligrosa”, señaló la institución policial.

