Acción Ciudadana inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros

Acción Ciudadana informó que ha sido inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros, el cual se creó con la Ley de Agentes Extranjeros promovida por el Gobierno para captar el 30% de las donaciones extranjeras que reciben las oenegés.

“Se nos cobrará el impuesto del 30% a las donaciones del extranjero que recibamos, lo que afectará nuestra operación”, expresó el vocero de la entidad. Sin embargo, aclaró que, con la inscripción, “de momento”, seguirán operando.

En ese sentido y pese a que cumplieron la obligación legal de inscripción, mantienen la postura de que la Ley de Agentes Extranjeros “es de naturaleza autoritaria y confiscatoria, pues busca restringir el espacio cívico violentando derechos fundamentales como el de libre asociación y organización, la libertad de expresión, y el patrimonio, entre otros”, sostuvo la organización no gubernamental”.

“Acción Ciudadana siempre ha sido transparente con el origen de sus fondos y la naturaleza de su agenda de trabajo, pues han sido del conocimiento público, sin necesidad de la Ley de Agentes Extranjeros”, comentó Acción Ciudadana.

Acción Ciudadana, enfatizó que “en caso de ser necesario, informaremos a la opinión pública sobre cualquier aplicación de la ley que la haga más gravosa de lo que ya es”, en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros.

