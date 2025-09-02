Cristosal documenta abusos y extorsiones en las cárceles

Redacción Nacionales

La Fundación Cristosal ha documentado cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares en las cárceles salvadoreñas para las personas que tienen detenidos bajo el régimen de excepción.

Esta información se puede ampliar en «el negocio oculto del sistema penitenciario salvadoreño», la segunda entrega de la serie «Anatomía de un régimen autoritario» de la Fundación Cristosal.

Cristosal señala que el informe revela una corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios bajo el régimen de excepción. El informe de la organización documenta cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares “que familias desesperadas deben realizar para ejercer derechos básicos”, tales como acceder a información sobre sus parientes detenidos, obtener atención médica, hacer llegar medicamentos o hasta conseguir una visita de 20 minutos”.

