Cambios en selección española hacia partidos premundialistas

Madrid/Prensa Latina

Tres lesionados, entre ellos el mediocampista Fabián Ruíz, obligaron al técnico de España, Luis de la Fuente, a hacer cambios en el plantel que enfrentará a Bulgaria y Turkiye esta semana. La Federación Española de Fútbol informó este martes que Ruíz, del PSG, será sustituido por Aleix García (Bayer Leverkusen), en tanto en lugar del delantero Yeremy Pino (Crystal Palace), otro lesionado, entrará Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

A priori, De la Fuente no buscará remplazar a Gavi (Barcelona), confiando en efectivos de rango en el mediocampo como Rodri Hernández (Manchester City) y Pedri González (Barcelona), además de Martín Zubimendi (Arsenal).

Precisamente Rodri es uno de los recuperados, tras una larga lesión, lo mismo que el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal.

España se enfrentará el jueves 4 de septiembre, en Sofía a Bulgaría. Luego, el domingo 7 lo hará contra Turkiye en Konya, en ambos casos con sello de favorito.

De la Fuente incluyó en la lista al joven de 19 años Jesús Rodríguez (Como) y trae de vuelta al equipo a Ferrán Torres (Barcelona). Mantiene, pese a su rendimiento irregular en los últimos tiempos, a otro de los capitanes, Alvaro Morata (Como).

La nómina española

es la siguiente:

Guardametas: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ING) y Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ING), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

Mediocampistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Mikel Merino (Arsenal/ING), Pedri (Barcelona) y Fermín López (Barcelona).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao). Dani Olmo (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Como/ITA), Ferran Torres (Barcelona) y Jesús Rodríguez (Como/ITA).

